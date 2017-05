Suzuki ignis: Malček za vse terene

Pri Suzukiju pač ni tako, njegovi avtomobili so antipod suv-nastopaštva, prav vsi, tudi tisti, ki niso videti kot suv, so na voljo s štirikolesnim pogonom. Enako velja za njihovo najnovejšo pridobitev, model suzuki ignis. Ignis ni neznano ime, marsikateri avto s tem imenom se vozi po slovenskih cestah, izdelki iz prejšnje generacije so imeli zveste uporabnike. Potem se je ignis vsaj iz prodajnih salonov za nekaj časa poslovil, spustil je skoraj celo modelsko generacijo.



Majhen, a prostoren



Zdaj vozi v povsem novi izdaji in se ni izneveril tistemu, kar smo nekoč poznali pod njegovim imenom. To je komaj 3,7 metra dolg avtomobil, ki ima zelo svojsko, malce dvignjeno pojavo. Lahko deluje prijazno, igrivo, lahko se vam zdi kot spaček, ampak je pa jasno razpoznaven. Znotraj se ne razdaja s prestižem, a je armaturna plošča vendarle urejena kar živahno, predvsem je ignis za svoje mere dokaj radodaren z notranjim prostorom in predvsem ustrezno prilagodljiv. Mislimo predvsem na zadnjo klop, ki je vzdolžno pomična, ima nastavljiv kot naslonjal in je seveda zložljiva.



Ignis se ne razmetava z motorno ponudbo in vozi le v izpeljanki s štirivaljnim bencinskim motorjem prostornine 1,2 litra, ki zmore 90 konjičev (66 kW), za prenos pa skrbi ročni menjalnik s petimi stopnjami. Ta mali avto pa ima tudi možnost prilagodljivega štirikolesnega pogona, pri katerem motor v običajnih voznih razmerah vrti sprednji kolesi, če ti dve začneta izgubljati oprijem, pa še zadnji dve. Pri vsem sta na slabih terenih v pomoč še funkciji za nadzor spusta in lažjega speljevanja v klanec. Avtomobil je sicer od tal dvignjen 18 centimetrov. Ignis ima lahko kar veliko opreme in ne gre pozabiti, da je ne preizkusu varnostnega trka Euro NCAP dobil za svojo velikost visokih pet zvezd.



Tekmec le panda



Ignis prav veliko pravih, naravnih tekmecev nima. Pravzaprav je to le Fiatova panda s štirikolesnim pogonom, kar po svoje priča, kako vase in v neke salonske obrazce je zazrta avtomobilska industrija. Da potreba po majhnih avtomobilih s štirikolesnim pogonom vselej obstaja, ni treba posebno poudarjati. Tako verjetno Suzukijevim slovenskim predstavnikom ne bo pretežko najti za letos načrtovanih 150 kupcev, še dodatno ker je štirikolesno gnanega ignisa mogoče kupiti za slabih 12.000 evrov, najbolje opremljen pa velja 14.000 evrov.