Šuštarska na angelsko nedeljo

Tržič je leta 1492 dobil trške pravice za prodajo vina, živine in železnih izdelkov. Tako so se v mestu vsak teden vrstili sejmi, med katerimi je bil najpomembnejši sejem kmečkih izdelkov na tako imenovano angelsko nedeljo (prva nedelja v septembru). Pred stoletji so na prvo nedeljo v septembru čevljarski vajenci po zahtevnem praktičnem izpitu dobili potrdilo, da so opravili vajeniško dobo in postali pomočniki. Temu so po starem rekli frejšpreh'nga. Kaj mislite, da je sledilo? Sejem in vsesplošna veselica.

Šuštarska nedelja, ta bo 3. septembra, že dolgo ni več samo semenj, temveč dan obrti, nakupov, športa, zabave, nagradnih iger, izobraževanja in veselja, vse v slogu prijetno in koristno. Največ obiskovalcev privabijo ugodni sejemski nakupi. Na več kot 300 stojnicah je mogoče kupiti marsikaj, med njimi največ pozornosti pritegne ponudba obutve po ugodnih cenah. Svojo dejavnost predstavijo obrtniki in društva.

Tudi spremljevalni program Šuštarske nedelje je pester. Galerije in muzeji odprejo vrata in pokažejo svoje zbirke, na prireditvenih odrih se nastopi glasbenikov, plesalcev in športnikov vrstijo ves dan. Najmlajši in malo manj mladi spoznavajo tradicijo čevljarstva in obrti, se zabavajo v lunaparku in preizkušajo srečo v nagradnih igrah.

Tržiška bržola

Lačni in žejni na gostinskih stojnicah izbirajo med slovenskimi kulinaričnimi posebnostmi, posebna pozornost pa je namenjena tržiški tradicionalni jedi na festivalu tržiških bržol. Kot pravijo v Tržiču, so domačini že davno kuhali nekakšno ovčjo obaro. Ovčjemu mesu so dodali česen, čebulo, krompir in začimbe. Iz tega je nastala okusna jed, ki ji še danes pravijo – tržiške bržole. In zakaj prav ovčje meso z vsemi dodatki?

Od nekdaj se od pomladi do jeseni ovce pasejo po strminah tržiških planinskih pašnikov. Nihče v Tržiču ne pomni, kako dolgo se tam že ukvarjajo z ovčerejo. Kako so nastale tržiške bržole, pa vsi prav dobro vedo. O tem so spletli celo zanimivo zgodbo, ki jo lahko preberemo v knjigi Marjana Chvatala s preprostim naslovom Tržiške bržole.

Napovedujejo tudi nagradno detektivsko igro Pot radovednega čeveljčka.



Med Šuštarsko nedeljo bo svoja vrata na široko odprl tudi Tržiški muzej, ki v Pollakovi hiši vabi na ogled nove stalne razstave Klobčič in nit, stari modni hit. Razstavo si boste lahko ogledali v spremstvu kustosov. Poleg tega si velja ogledati še obrtne zbirke in slovenski smučarski muzej, na vrtu muzeja pa bodo pripravili čeveljčkove igre. Napovedujejo tudi nagradno detektivsko igro Pot radovednega čeveljčka in ustvarjalne delavnice za otroke. V Kurnikovi hiši si lahko ogledate stalno etnološko razstavo o pretekli bivanjski kulturi.

Če vas obisk Šuštarske nedelje ne bo preveč utrudil, si v mestu lahko ogledate še župnijsko cerkev Marijinega oznanjenja, cerkev svetega Jožefa, Devovo hišo, Germovko, to je nekdanjo fužino, in grad Neuhaus, zanimive so tudi Holzapflova in Mallyjeva hiša ter Zgornja kajža.