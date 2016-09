Štiri drobne, a učinkovite spremembe za lepši dom

Lepa sobna rastlina bo polepšala in poživila vašo dnevno sobo. Foto: Shutterstock

Spalnica ali dnevna soba torej potrebujeta malce svežine, vi pa nimate časa ne volje niti denarja za temeljito prenovo. Poglejte si zato nekaj drobnih sprememb z velikimi učinki, ki bodo vaše stanovanje postavili v povsem drugačno luč.

Zamenjajte žarnice

Že dolgo je, kar ste vse običajne sijalke zamenjali z varčnimi, lahko pa vsaj nekaj žarnic zamenjate s takšnimi, ki bodo prostore obsijale povsem drugače: izberite barvne, možnosti so neskončne, in za vsak prostor boste našli takšen odtenek, ki se vanj najbolje poda. Nad učinki boste navdušeni.

Omislite si nove blazine

Znebite se že tistih v nevtralnih tonih, ki so za nameček že davno izgubile vso prožnost in mehkobo, ter jih nadomestite z drznimi, živahnimi in svetlimi blazinami. V trenutku bodo spremenile videz vaše dnevne sobe ali spalnice, ob tem pa vzdušje v teh prostorih.

Privoščite si lepo odejo

Nakup nove sedežne garniture ali zofe bi vas dodobra udaril po žepu. Namesto tega ju prekrijte z mehko odejo ali novo prevleko. Odličen način, da stari dobri sedežni garnituri pokažete, da jo imate še vedno radi.

Omislite si že sobne rastline

Povsem sposobni ste skrbeti za živo bitje. Lepa, velika sobna rastlina bo polepšala in poživila vašo dnevno sobo, vzdušje v njej bo z njeno pomočjo boljše, hkrati pa lončnice dokazano čistijo tudi zrak in izboljšujejo kakovost bivanja. Škoda bi bilo, da ne bi vsega tega izkoristili. Verjemite, nega in vzgoja res nista tako zahtevni.