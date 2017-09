Ste za spremembo?

Poletje, ki se počasi izteka, je voznikom pošteno kravžljalo živce. V vročini je bila meja potrpežljivosti v stoječih kolonah, zastojih in ob obnovitvenih delih na cestah pa še čem na pošteni preizkušnji. Če dodamo še vse bolj razširjeno navado pobiranja parkirnine za parkirne prostore, ki jih vsepovsod zmanjkuje, je človek primoran ukrepati. Ena izmed rešitev je uporaba dvokolesnika, skuterja, ki je za širši krog bolj sprejemljiv in bolj kultiviran kot kašen hud dvokolesni stroj. Ta je namenjen izkušenejšim. No, skuterji, ja, o teh pa bi veljalo razmišljati.

Yamaha X-max 300 je dvokolesnik sodobnega videza, okreten in vozljiv ter dovolj močan tudi za kakšno daljšo vožnjo.

In v naboru ponudbe na slovenskem trgu je novi Yamahin model X-max 300 odličen kompromis velikosti, okretnosti in motorne moči. Prislonite ga lahko za vsak vogal, na Bledu, v Bohinju, Portorožu in Ljubljani boste z njim vedno našli parkirno mesto; z njim ste spodobno hitri in okretni, lahko se peljeta dva, v prostor pod sedež lahko na poti proti obali vtaknete brisači, kremo za sončenje, kakšne poletne sandale ali kilo, dve banan. Medtem ko se grejete na soncu, pa tam shranite čeladi. Ja, pa na poti ne boste stali v koloni in ne boste bentili nad Darsom, državo in preostalimi, ki so vam pokvarili sobotno jutro na poti proti užitku.

Drugačno razmišljanje

A prej boste morali spremeniti razmišljanje. Tako kot se spreminja družba, svet in z njim promet, se mora, če želite potovati z manj stresa, spremeniti tudi vaše (avtomobilsko) razmišljanje. X-max 300 je nov skuterski model v Yamahini ponudi in je umeščen med modela X-max 250 in T-max 500, ki so ga prodali v več kot milijon primerkih. X-max je kompromis: ni pretirano močan, a hkrati dovolj, da varno ponese par k užitkom na obali, in je prijazen delovni konjič, ki uporabniku služi za pot skoti vsakodnevno plehnato džunglo.

Ima vse, kar se od sodobnega in resnega skuterja danes pričakuje: sistem proti zdrsu zadnjega kolesa, opcijsko tudi ABS, sistem vžiga s pametnim ključem, če omenimo samo nekaj od značilnosti. Tekočinsko hlajeni agregat blue core z nekaj manj kot 300-kubičnimi centimetri je varčen in izpolnjuje vse zahteve okoljske norme evro 4. Kljub večfunkcijski armaturni LCD-plošči izrazito avtomobilskega videza, ki ponuja obilje informacij, je to še vedno dvokolesnik sodobne zunanjosti, okreten in vozljiv v mestni gneči ter dovolj močan, da vas ponese v ednini ali dvojini tudi kam dlje kot le do domače trgovine.

Tehnični podatki: yamaha X-max 300

Motor: enovaljni, tekočinsko hlajeni, 4-taktni, SOHC, 4-ventilski, 292 kubičnih centimetrov

Prenos moči: jermenski avtomatski

Največja moč: 20,6 kW, 7250 vrt./min

Zavore: hidravlični enojni disk, Ø 267 mm, hidravlični enojni disk, Ø 245 mm, ABS opcijsko

Gume: 120/70-15, 140/70-14.

Vzmetenje: teleskopske vilice, nihajna enota

Teža: 179 kg

Medosna razdalja: 1540 mm

Višina sedeža od tal: 795 mm

Posoda za gorivo: 13 l