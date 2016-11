St. Anton: V Putinovi smučini

Proge so dolge in izvrstno pripravljene. Foto Peter Lovšin

Čez poletje so denimo zavihali rokave, iz šparovčka vzeli 45 milijonov evrov in kar tako, mimogrede, zgradili tri nove, velike in seveda najmodernejše povezovalne kabinske žičnice. Zdaj smučišče premore že kar neverjetnih 305 kilometrov prog. To je največ v Avstriji, za katero seveda vemo, da ne slovi zaman kot najbolj razvita smučarska država sveta. Iz St. Antona se boš tako lahko od začetka decembra prismučal naravnost v Lech ali Zuers, najbolj ekskluzivna in najdražja zimska centra pri naših severnih sosedih.

