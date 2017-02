Srečni tako uredijo svoj dom

Način, kako urejate svoj življenjski prostor, ima še kako velik vpliv na vaše razpoloženje. Srečni se tega zavedajo, to pa so njihove skrivnosti, ki jim, ko se vrnejo v zavetje doma, na obraz narišejo nasmeh.

Ne dovolijo si nereda

Vedno pazijo, da se dva, trije časopisi ne spremenijo v velik kup, na katerem bi se nabiral prah. Pravočasno se znebijo nepotrebnih stvari in ne dovoljujejo, da bi kopičenje pripeljalo do nereda.

Predmete, ki jim veliko pomenijo, postavijo na vidno mesto

Na steno obesijo pomembna priznanja, na police postavijo pokale in druge pohvale. To ima na podzavest velik vpliv, saj jih tako razstavljeni predmeti vedno znova spomnijo na to, kako uspešni so na svojem področju.

Izražajo lastno osebnost

Ne obremenjujejo se s trendi, dom opremijo po svojem okusu.

Imajo kotiček za odmor

Majhen prostor, ki je namenjen samo sproščanju, pa čeprav je to le udoben stol v kotu dnevne sobe, je v domu tistih, ki se lahko pohvalijo s srečo, nepogrešljiv. Zagotavlja jim umik pred težavami in pobeg v svoj svet.

V dom spustijo naravo

Čim več rastlin, tem bolje. Študije kažejo, da zelene rastline pomirjajo, čistijo zrak in pozitivno vplivajo tako na zdravje kot na počutje.

Pri njih je vedno živahno

Druženje s prijatelji in z družino osrečuje, obiski ljubih oseb življenjski prostor napolnijo s pozitivno energijo, zato so v domovih srečnih vedno dobrodošli.

Radi imajo svetlobo

Če v njihovem domu ni veliko naravne svetlobe, jo nadomestijo s primerno razsvetljavo. Pogosto prižgejo tudi sveče in tako pričarajo posebno toplino.

Redno čistijo

Niso sužnji krpe in detergentov, imajo pa razpored čiščenja, od katerega ne odstopajo in tako lažje vzdržujejo red, ki zagotavlja občutke sreče.

Spalnica je njihovo zatočišče

Prostor, ki je namenjen počitku, je izjemno pomemben. Strokovnjaki se strinjajo, da je prav spalnici treba posvečati posebno pozornost, saj je zadnji prostor, ki ga vidimo zvečer, in prvi, ki ga ugledamo zjutraj, njegova energija pa nas spremlja ves dan.

Izbirajo prave barve

Vsaj eno steno imajo odeto v barvo, ki dokazano spodbuja razpoloženje, denimo v zeleno, rumeno ali oranžno.

Zanašajo se tudi na vonj

Dom odišavijo z njim ljubimi notami. Najraje z eteričnimi olji, ki na povsem naraven način vplivajo tako na počutje, koncentracijo kot tudi na razpoloženje.

Prostore napolnijo s spomini

Fotografije na stenah in policah vseeno znova na obraz prikličejo nasmeh. V resnici lepih podob in prizorov s spomini ni nikoli preveč.