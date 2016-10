Spremenimo vsakdanje okolje

Med dnevi, ko ni pouka, je pametno obrniti hrbet rutini, da si tako otroci kot starši kar najhitreje odpočijejo. Dobra izbira so hoteli, kjer je poskrbljeno za zdravo hrano, predajanje zdravilnim vodam in druženje v naravi. O tem, kaj posebnega ponujajo gostom med krompirjevimi počitnicami, smo vprašali dva naključno izbrana ponudnika gostinskih in hotelirskih storitev z Obale in iz Prlekije. Torej če si predstavljamo zemljevid naše kokoške – na diagonalni osi od njenih krempljev do možganov.



Pozitivna energija po primorsko



Blagodejen morski zrak in voda zagotovo vedno prijata. Po besedah Gabriele Žabkar, predstavnice Hotelov Bernardin, je eden najlepših predelov Obale Salinera Resort, le korak od morja: »Umeščen je v neokrnjen del narave krajinskega parka. Poleg prelepe lege, ki jo obdaja veliko zelenja in unikatnega rastlinja, se v bioenergijskem parku lahko napolnite s pozitivno energijo. Med krompirjevimi počitnicami namenjamo velik poudarek posebnim doživetjem za vso družino. Poleg toplejšega zraka, ki ga prispeva sredozemsko podnebje, ponujamo ogrevan notranji bazen z dobrodejno morsko vodo, pester animacijski progam in veliko možnosti za zunanje raziskovanje.«



Ogrevana morska voda



V osnovno ponudbo sodijo neomejen vstop v bazen, pester animacijski program in brezplačno parkirišče. Starši lahko uživajo v spa & velneškem centru Syra – središču zdravja, sprostitve in pomladitve, kjer jim bodo po ugodnejših cenah ponudili terapevtske in negovalne storitve. Medtem bodo za podmladek v mini klubu Billy potekali varstvo in bogat animacijski program, veliko športnih aktivnosti in ustvarjalnih delavnic. Seveda je lahko veselega dogajanja deležna vsa družina, bodisi pri mokrih igrah na bazenu, iskanju skritega zaklada bodisi v tekmovanju za naj izrezano bučo ali igranju človeka ne jezi se, namiznega tenisa in podobno. Tudi kolesarjenje in sprehajanje prinašata nepozabna doživetja. Pri odločanju, kam se podati, pride prav nova brošura oziroma zgibanka z zemljevidom Piranski kulturni zakladi. Njihovo odkrivanje je mogoče tudi z brezplačno spletno aplikacijo. Za občutek, koliko denarja moramo odšteti za bivanje: krompirjeve počitnice v hotelu Salinera dobimo že za 40 evrov na osebo na dan s polpenzionsko storitvijo. En otrok do dopolnjenega 12. leta s starši počitnikuje brezplačno.



Po popoln mir v Prlekijo



Poseben čar in zdravilno-lepotilne učinke imajo zagotovo tudi termalni vrelci ter vračanje k naravi. Tej filozofiji sledijo v trajnostno usmerjenih biotermah Mala Nedelja v osrčju Prlekije. Njihove predstavnice Žužane Šeruga ne skrbi, da bi bilo družinam z otroki pri njih dolgčas: »V biotermah, ki ležijo v neokrnjeni naravi v mirnem okolju, se lahko zlasti odrasli sprostimo od vsakdanjega stresa in se posvetimo svoji družini. Mir, sprehodi, vodni užitki in skupni trenutki z najdražjimi – seveda ob okusnih prleških dobrotah – bodo počitnice naredili nepozabne. Bivanje naj vsekakor dopolnita spoznavanje okolice in ogled zanimivosti, o katerih gostom z veseljem svetujemo v naši animacijski službi ali na hotelski recepciji.«



Čarovnice, kuharija in masaže



Med 29. oktobrom in 6. novembrom v biotermah načrtujejo kopico dogodkov za najmlajše – kar štiri termine po dve uri na dan – dopoldne, opoldne in popoldne. »Druženje, igranje, ustvarjalne delavnice, igre v vodi, kuharske in eko delavnice, otroška zabava za noč čarovnic, mini kino. Pristno in prleško,« jedrnato povzame dogajanje Šerugova in seveda predstavi tudi ponudbo za odrasle: »V velneškem centru ponujamo gostom pisano paleto masaž, sprostitvenih tretmajev, neg obraza, rok, nog in podobno. Obisk sveta savn, bazenov in fitnesa že vključuje osnovna cena nastanitve.« Cene za približno sedem dni bivanja so med šolskimi počitnicami ugodnejše. Primer: družini, ki ima dva otroka, stara manj kot šest ter manj kot 12 let, zanju ni treba plačati. Skupni znesek tedenskega oddiha znaša približno 710 evrov.