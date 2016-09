Spregledani kotički za shranjevanje

Se vedno pritožujete nad pomanjkanjem prostora? Zadrego lahko hitro rešite. Prvi korak: zavrzite vse, česar ne potrebujete. Drugi korak: izkoristite kotičke, ki se več kot odlično znajdejo v vlogi shrambe, pa nanje sploh niste pomislili. Ne verjamete, da jih imate?

Prostor nad vrati

Nad vsakimi notranjimi vrati imate najmanj pol metra prostora. Res bi, če bi nanj v dnevni sobi pritrdili polico, skazili njen videz. A če boste to storili v kopalnici, boste pridobili dragocen prostor za čistila, toaletni papir ali brisače, vaša kopalnica pa bo še vedno lepa.

Notranja stran kuhinjskih omaric

Na notranjo stran vrat kuhinjskih omaric pritrdite kljukice ali držala in nanje obesite palični mešalnik, zajemalke, penovke, velike žlice, krpe ter še veliko več.

Pod pralnim ali sušilnim strojem

Zakaj bi bila na tleh? Postavite ju na nižji omarici s predali. Vanju boste lahko spravili čistila, praške ter tudi nogavice, ki so trenutno brez para.

Pod stopniščem

Pa naj vodijo v klet ali v višje nadstropje doma, prostor pod njimi je največkrat neizkoriščen. Zadnji čas je, da vanj namestite predale, obešalnike, police. Da vas na njih zloženi predmeti ne bi motili, si omislite še vrata, ki bodo vse diskretno zakrila.

Pod posteljo

Ideja, ki bo več kot dobrodošla v otroški sobi. Zakaj ne bi izkoristili tudi prostora pod posteljo? Res je, tam je že veliko stvari, a če boste ležišče dvignili in ga pritrdili na nosilce, bo pod njim v trenutku dovolj prostora za omaro ali pisalno mizo.

Prazni kovčki

Zimska garderoba v omare, poletna iz njih. Vam je znano? Ne dvomimo, da se tudi sami ob vsaki menjavi sezone sprašujete, kam pospraviti oblačila, ki jih pol leta ne boste nosili. Ideja? Preprosto jih zložite v kovčke, ki so že preveč dotrajani, da bi z vami šli na potovanje, te pa do pomladi in poletja potisnite pod posteljo, kjer so bili že prej, le da v njih ni bilo ničesar. Oblačila bodo pospravljena in umaknjena dočakala toplejše dni, ko bodo njihovo mesto zavzeli puloverji in bunde.