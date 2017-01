Športno-terenska dolce vita

Levante, ki se je rojeval vse od leta 2003 oziroma predstavitve prototipnega kubanga, ima jasno poslanstvo. Po eni strani mora razširiti letni obseg prodaje s trenutnih 34.000 avtomobilov za vsaj 25.000 kosov in hkrati s pokroviteljskim pristopom malikovati romansko avtomobilsko modo. Slednja se zdi ob tehnični izpiljenosti ključna, ko gre za vzporednice z bližnjo konkurenco. Ni je malo! Naj gre za sloviti porsche cayenne, aristokratski range rover sport ali bolj plebejska BMW X6 in mercedes-benz GLE coupe. Levante, ki spominja na privzdignjenega ghiblija s kombijevskim zadkom, lahko po tej plati postreže z marsičim. Ne zmanjka mu ne telesne elegance ne notranje imenitnosti. To je svet plemenitega usnja, vključno z možnostjo dvobarvne izbire na armaturni plošči in odločitve med plastičnimi, lesenimi ali karbonskimi dekorativnimi elementi. Individualnost nadgrajuje opcijski paket zegna edition s kombiniranim oblazinjenjem usnja in svilene tkanine, kar ustvarja pod črto več kombinacij, kot je prstov na rokah in nogah!



Tehnični sladkorčki



Nadaljevanje ponuja moderna tehnologija, vključno z 8,4-palčnim sredinskim zaslonom in vrtljivim izbirnim gumbom, kakršnega smo pogrešali v limuzinskem ghibliju oziroma ga še vedno. To je hkrati svet avdioužitkov. Sladokuscem strežeta glasbena sistema znamke Harman Kardon z 900 vati izhodne moči in 14 zvočniki ter še elitnejši Bowers & Wilkins s 1280 vati, 19 zvočniki in ceno 4900 evrov. Ponudba tovrstnih dodatkov se sicer bere podobno kot romani, naj gre za poplavo notranjih okrasnih elementov, izbiro med 18- in največ 21-palčnimi platišči ali različno barvo zavornih čeljusti.



Ferrarijevi geni



Poplavo strasti in veselja prinaša pogonska vsebina. Najelitnejši je 3,0-litrski bencinski biturbo z neposrednim vbrizgom goriva in pečatom Ferrarijeve tovarne iz Maranella. Stroj ponuja huronskih 316 kW (430 KM), s katerimi izstreliš maseratija prek 8-stopenjskega samodejnega menjalnika ZF z dvema obvolanskima ročicama do 100 km/h v 5,2 sekunde in vse do 264 km/h. Povrhu naj bi bil to športni terenec z razredno najboljšim pojemkom pri zaviranju od 100 km/h do mirovanja. Maserati potrebuje uradno le 34,5 metra asfalta. Racionalnejši pogled ponuja dizelski šestvaljnik z 202 kW (275 KM) in 600 Nm navora. Z njim pospešiš do 100 km/h v 6,9 sekunde, poletiš do končnih 230 km/h in dokazuješ prisotnost prek izpušnega sistema z dvema zunanjima zvočnikoma za simulacijo bencinsko obarvanih tonov. Je pa to še vedno dizel, da ne bo pomote! Obema strojema se bo kmalu pridružil še bencinski brat s 257 kW (350 KM). V bolj oddaljeni prihodnosti se morda rodi še kateri strupeni bencinski V8.



Terenska balerina



Vse to pomeni, da je levante tehnično mamljiv, po potrebi glasen in med ovinki neskončno zabaven, čeprav tehta kar 2205 kilogramov. Ko teče beseda o voznih lastnostih, velja poleg serijskega zračnega vzmetenja omeniti elektronsko nastavljive blažilnike, podvozje iz aluminija in magnezija, zadnjo premo s petimi vzdolžnimi ter prečnimi vodili in športni program z dvema nastavitvama. S prvo povečaš odzivnost motorja in menjalnika ter glasnost izpuha, z drugo otrdiš in znižaš podvozje. Posebno vlogo igra pri tem zračno vzmetenje z možnostjo 6-stopnjske nastavitve karoserijske oddaljenosti. V osnovni meri odmik od tal 208 milimetrov, kar se pri najbolj terenski nastavitvi spremeni za štiri dodatne centimetre, čeprav naj bi po besedah Maseratija le en odstotek lastnikov terenca občasno popeljal na brezpotje. Pri izbiri najbolj športnega programa aero 1 grejo stvari v drugi smeri. Karoserija se iz začetne lege spusti za 35 milimetrov. Še dodaten centimeter nižje stoji avto ob vklopu lažjega vstopanja in izstopanja iz vozila ter nakladanja prtljage.



Nov tehnični bombonček prinaša zadnji diferencial s sprejemljivo mehansko stopnjo samozapornosti. Med pospeševanjem dosega do 24 odstotkov in med zaviranjem do 38. Pogon je jasno štirikolesni, a s tendenco po izdatnejšem prenosu moči na zadnji kolesi. Pri normalni vožnji gre skoraj vsa moč na zadnjo premo, kar lahko spremeni upad oprijema na zadnjih kolesih ali vklop terenskega programa, kjer se prenaša do 50 odstotkov moči na prednji kolesi.



Sladko življenje



Levante, ki prinaša nov pogled na obliko, ekskluzivnost in zmogljivost športnih terencev, je v svojem razredu prva alternativa za večino ljubiteljev italijanske avtomobilske dolce vite. Temu podobne oziroma nič plebejske so prodajne napovedi. Po načrtih uvoznika naj bi pri nas prodali približno 15 terenskih maseratijev na leto. Največ bo dizelskih z vstopno ceno 87.000 evrov. Za bolj motorno ekskluzivnega in z emisijskimi dajatvami precej bolj obremenjenega bencinskega levanta pa bo treba odšteti najmanj 122.000 evrov.