Sovraštvo zrcali negativnost

Odpustimo lahko samo tako, da spoznamo, da so naša zrcala oziroma da je vsak od ljudi, s katerimi imamo težave, le človeško bitje z enakimi osnovnimi čustvi, željami in strahovi, kot jih imamo vsi. V določenih okoliščinah vsak počne grozljive stvari, v drugih pa občudovanja vredne. Hkrati nam naši nasprotniki kažejo skrite dele nas, zakon privlačnosti pa poskrbi za to, da če nekoga sovražimo, se sovraštvo zrcali nazaj v naše življenje.



Ne gre samo za to, da se nam je nekdo zameril. Dandanes smo na vsakem koraku obdani s skrajno različnimi mnenji. Ali smo za nekaj ali nekoga ali proti temu – in običajno sovražimo in preziramo nasprotni pol in njegove zagovornike, kot da smo nenehno sredi bitke med prav in narobe, dobrim in zlim, kar je pravzaprav naporno in sproža začarani krog. Vsa naša usmerjena negativna čustva se namreč vrnejo kot bumerang v naše življenje.



Ne sovražite



Nadaljnjim zapletom v situaciji se boste izognili, če sklenete, da se preprosto ne boste zapletali v spiralo sodb, ocen, kritik, jeze, maščevalnosti in sovraštva. Če se boste odločili, da se na stvari in ljudi preprosto ne boste več odzivali sovražno, boste izničili učinek bumeranga. Morda se vam bo na začetku zdelo čudno, da se ne opredeljujete več nenehno do sveta in vsakodnevnega dogajanja. Sveta in okolice preprosto ne boste več dojemali na način, da so določene stvari, ljudje in dogodki v njem dobri, drugi pa slabi. Morda boste naleteli tudi na ljudi, ki bodo nasprotovali vaši novi drži in vas silili, da se opredelite in pridružite mnenjski skupini za ali proti nečemu. Toda zapomnite si, da imate vedno moč izbire. Se boste zapletali in opredeljevali, sovražili tisto, s čimer se ne strinjate, ali boste zavračali polarizacijo mnenj in sovraštvo do svojih nasprotnikov ter ostali zunaj situacije samo kot opazovalec? Katera izbira mislite, da je bolj zdrava za vas?

