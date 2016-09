Šolstvo na Finskem: Imamo svobodo, vendar tudi odgovornost

Šolarji, ki so v klopi sedli že sredi avgusta, tako po novem več časa kot pisanju namenjajo hitremu tipkanju in drugim veščinam na računalniku. »Najpomembnejši vzrok za spremembo učnega načrta je, da na Finskem pisane črke, tako doma kot v šoli, večinoma niso več v uporabi, medtem ko skoraj vsa besedila pišemo na računalnik,« odločitev obrazloži Minna Harmanen iz finskega nacionalnega sveta za izobraževanje. Nekoliko drzna poteza je bila deležna precej kritik, a kljub temu ostaja dejstvo, da tamkajšnji učenci dosegajo sam vrh v mednarodnih ocenjevanjih Pisa, nespremenjeno. Bolj kot na rezultate pa so Finci ponosni na to, da jim je v šolski sistem uspelo vnesti vrednote, ki prispevajo k demokratični in strpni družbi. Nič več obveznega učenja pisanih črk



Vstop v novo šolsko leto je na Finskem minil mirno. Nasprotno pa je novica o odpravi učenja pisanih črk v osnovnih šolah naletela na precej buren odziv v tujini. »Nekateri tuji mediji so napačno poročali, da v finskih šolah v celoti ukinjamo učenje rokopisa, kar ni res. Velike in male tiskane črke ostajajo del obveznega šolskega kurikula, saj menimo, da pisanje s peresom izboljša otrokove motorične sposobnosti, sposobnosti učenja in spomin. Po novem je tudi več šolskih ur namenjenih kiparjenju, slikanju in učenju drugih obrtniških spretnosti, ki prav tako vplivajo na motorične sposobnosti,« razloži Minna Harmanen.

