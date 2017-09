Sol očisti likalnik

Po dolgotrajni uporabi likalnika se na likalni ploskvi rada pojavi umazanija, to so vlakna tkanin, ki jih likamo. Zgodi se tudi, da smo neprevidni in se s prevročim likalnikom lotimo sintetičnih oblačil. Med gospodinjami kroži kup nasvetov, kako odstraniti tovrstno umazanijo, ki so bolj ali manj uspešni.

Če domača sredstva ne pomagajo, je včasih najceneje, če kupimo nov likalnik.

Poskusimo lahko s krpo, ki jo namočimo v alkoholni kis in z njo čistimo hladno ploščo. Nekateri pravijo, da pomaga pasta, ki jo naredimo iz sode bikarbone in vode; namažemo na hladno likalno ploskev, nekaj časa pustimo in potem obrišemo z vlažno krpo. Tretji nasvet pravi, da na likalno desko položimo bombažno krpo, ki jo posujemo s soljo. Krpo polikamo z vročim likalnikom, a brez pare. Različna čistila lahko tudi kupimo. Kateri od načinov bo učinkovit, če sploh, je odvisno tudi od umazanije. Včasih se kot najcenejša možnost izkaže nakup novega likalnika.