So ljubljenčki v študentskih sobah dovoljeni?

Hišni ljubljenčki marsikomu prinašajo veliko veselja in dobre volje, zato je ločitev od njih – pa naj bo le začasna – lahko boleča. Posebna skupina lastnikov domačih živali so študenti, ki so za vikend pri starših, čez teden pa bivajo v kraju študija, torej pri zasebnih stanodajalcih ali v študentskih domovih.



Dileme



Pri tem se lahko srečajo s številnimi dilemami, pravili in z zahtevami lastnikov stanovanj, posebno poglavje pa je tudi skrb za žival, ki zahteva svoj čas in pozornost. Veliko je odvisno od vrste živali, torej ali ta potrebuje veliko nege, gibanja in družbe. Nemalo je namreč študentov, ki na predavanjih preživijo vse dneve, a morajo hkrati skrbeti še za žival, saj so nanjo preprosto močno navezani ali pa so jim skrb zanjo naložili starši. Po spletu lahko beremo o več primerih bivanja ljubljenčkov pri študentih v študentskih stanovanjih oziroma domovih. Vsakič posebej so morali za to pridobiti soglasja lastnikov in sostanovalcev, v nekaterih primerih so morali podpisati tudi anekse, po katerih morajo pokriti morebitno materialno škodo, ki bi jo v sobi oziroma stanovanju povzročila žival. Druga težava so lahko sostanovalci oziroma lastniki stanovanj, ki teh preprosto ne marajo ali so na katero od njih alergični. So pa tudi drugačne, pozitivne zgodbe: prav lahko se zgodi, da so sostanovalci nad živaljo navdušeni in celo prevzamejo del skrbi zanjo.

Med mladimi je vse več alergij, živali so v študentskih domovih tudi povzročale škodo.

V študentskem domu



Veljajo pa vsaj v študentskih domovih posebna pravila. Obrnili smo se na študentske domove v Ljubljani, Mariboru in na Primorskem, kjer so nas seznanili, kako je z bivanjem živali pri njih. V ljubljanskih domovih bivanje živali od leta 2014 ni več dovoljeno, razen za tiste, ki so v pomoč študentom invalidom. »Za prepoved smo se odločil, ker je med mladimi vedno več alergij pa tudi zaradi škode, ki so jo povzročale živali,« so nam povedali. Pred uveljavitvijo novega domskega reda je moral lastnik živali poskrbeti, da je bila ta čipirana in redno cepljena, prav tako je moral pridobiti soglasja sostanovalcev, oskrbnika doma in tudi uprave. Podobno velja tudi v Mariboru, kjer živali, ne glede na njeno velikost ali vrsto, niso več dovoljene.



Malce drugačna je zgodba študentskih domov Univerze na Primorskem. Vseljevanje ljubljenčkov tam res ni zaželeno, ni pa prepovedano. »Če ima študent žival, mora zanjo prevzeti popolno odgovornost ter pridobiti soglasje uprave in stanovalcev apartmaja oziroma sobe,« so nam povedali.



Pri zasebnikih



Če za študentske domove veljajo določila iz domskega reda, pa je z bivanjem pri fizičnih osebah oziroma zasebnih najemodajalcih drugače. Če želijo študenti imeti pri sebi žival, se morajo z lastniki stanovanj seveda dogovoriti, prav tako s sostanovalci. Nekih splošnih pravil oziroma prepovedi ni, veliko je torej odvisno od dogovora in lastnikove dobre volje.



Glede na vse našteto lahko študentu svetujemo, naj se še pred odločitvijo o tem, ali bo s seboj v kraj študija odnesel tudi ljubljenčka, postavi v kožo lastnika stanovanja in sostanovalcev. Nekaterim živali pač niso všeč, drugi se jih morda bojijo, spet tretji pričakujejo umazanijo in poškodbe pohištva ali pa se bojijo, da bo žival preglasna. Z dogovorom je mogoče doseči veliko, a s silo nikoli ne bo šlo.