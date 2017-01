Smučišča so pripravljena

Čeprav se bloški smučar, ki ga že konec 17. stoletja omenja Valvasor, ni lotil premagovanja snežne preproge na lesenih ploščicah zaradi zabave, se je smučanje danes razvilo v prostočasno dejavnost, ki vsako zimo zvabi množice na bele strmine.



1. Kranjska Gora: Smučišča, na katerih je prva žičnica začela delovati že leta 1948, v svoj objem vsako leto privabijo na tisoče gostov, ki morajo za celodnevno vozovnico odšteti 32 evrov in pol, zgolj dopoldanska smuka vas stane 27 evrov, za vijuganje pod nočnim nebom in osvetljenim smučiščem pa boste odšteli še petaka manj.



2. Kanin: Obseg prog na našem edinem pravem visokogorskem smučišču, kjer v zimskih radostih uživamo na več kot 2000 metrih nadmorske višine, se je že pred leti pošteno povečal, ko so se kaninske strmine povezale z italijansko stranjo, smučiščem Sella Nevea. Celodnevna stane 35 evrov, če pa se odločite zgolj za smučarsko vozovnico na progah na slovenski strani, boste odšteli šest evrov manj.



3. Krvavec-Rogla: Za smuko na priljubljenem smučišču Ljubljančanov letos odštejemo 32 evrov, z vozovnico za Krvavec pa se lahko spuščamo tudi po zasneženih strminah Rogle.



4. Vogel: Ves dan uživanja na snegu v objemu Julijskih Alp nas stane tridesetaka, poldnevna zimska uživancija na 22 kilometrih urejenih prog pa petaka manj.



5. Mariborsko Pohorje: 43 kilometrov smučarskih prog Mariborskega Pohorja vabi za 31 evrov, za dopoldansko ali popoldansko smuko pa je treba iz denarnice izvleči 22 evrov. Prav tako za nočno od šestih do devetih zvečer od četrtka do sobote. Pripomniti velja, da se Mariborsko Pohorje lahko pohvali z enim najdaljših osvetljenih smučišč v Evropi.



6. Cerkno: Smučarija na smučišču Cerkno, kjer se razteza približno18 kilometrov smučarskih pist, vas olajša za 29 evrov.



7. Enotna smučarska vozovnica Active Slovenia ESSV AP: S sezonsko individualno smučarsko vozovnico se v sezoni 2016/2017 lahko za 599 evrov spuščate po večini slovenskih smučišč (Krvavec, Kranjska Gora, Rogla, Mariborsko Pohorje, Cerkno, Vogel, Kanin, Golte, Kope), na nekaterih si z njo lahko privoščite tudi nočno smuko.