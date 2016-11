Smučarija – kje, kako in po čem

Osnovni namen ponudbe skupnih vozovnic Active Slovenia je domačim ljubiteljem vijuganja po snegu pripraviti ugodno ponudbo, s katero bi jih čim več privabili na naša smučišča in hkrati zajezili njihov odliv na tuja. Poleg tega so nekatere vozovnice namenjene tujim gostom, predvsem tistim, ki pridejo v Slovenijo za nekaj dni ali en teden. In kako se naša smučišča pripravljajo na novo sezono? Tokrat smo pogledali na najbolj znana na Gorenjskem.

Na Krvavcu so bile letos glavne investicije namenjene predvsem izboljšanju poletne ponudbe, ki je zanje iz leta v leto vse pomembnejša. Za prihajajočo zimsko sezono večjih infrastrukturnih novosti ne napovedujejo. Že od poletja na Krvavcu opravljajo redna vzdrževalna dela, vrhunec pa bo v prihodnjih tednih do začetka nove sezone.



»V letošnji zimski sezoni, natančneje od predprodaje naprej, našim obiskovalcem ponujamo povsem prenovljen sistem spletnega nakupa smučarskih vozovnic, ki bo med drugim omogočal nakup smučarskih vozovnic in vstop na smučišče brez obiska naše blagajne,« poudarjajo. »Posodobili bomo del sistema za izdajo in nadzor smučarskih vozovnic s posodobitvijo blagajniškega sistema in čitalcev smučarskih vozovnic na vstopih nekaterih žičniških naprav.«



Njihov glavni adut, na katerega stavijo predvsem od smučarske sezone 2017/18, je predvideno novo veliko akumulacijsko jezero za tehnično zasneževanje. Aktivnosti v tej smeri izvajajo že od lani, letos pa urejajo projektno dokumentacijo in potrebna dovoljenja za začetek gradnje. Ta investicija je ključnega pomena, saj bi lahko z vodo, ki jo načrtujejo s tem jezerom, in obstoječim akumulacijskim jezerom na vrhu Zvoha v najkrajšem času ob ugodnih vremenskih razmerah zasnežili večino vseh prog. Zadnje zime so pokazale, da je to nujno predvsem zaradi zgodnejšega začetka sezone.



Na Krvavcu so že začeli predprodajo smučarskih vozovnic, ki bo trajala še vse do 30. novembra. Cene ostajajo nespremenjene, so pa zagotovljeno najugodnejše prav v obdobju predprodaje. Vsebinsko so nadgradili smučarsko vozovnico Ski Pass slovenske Alpe, ki poleg smučišč Krvavec, Vogel in Kranjska Gora letos na novo vključuje tudi Cerkno in avstrijski Arnoldstein. Gre za regijsko terminsko vozovnico, ki jo uporabljajo pretežno večdnevni gosti, ki bivajo predvsem na Bledu in v Ljubljani ter želijo med počitnicami obiskati več smučišč.



Začetek sezone načrtujejo konec novembra, mora pa sodelovati tudi vreme. Krvavec je znan po res odličnih razmerah za smuko ter kot zelo živahno smučišče s številnimi zabavami in tematskimi dogodki predvsem ob koncih tedna.



V Kranjski Gori so nam povedali, da novih investicij v žičniške naprave letos ne bo, veliko pozornosti pa bodo namenili trženju skupnih paketov za družine z drugimi turističnimi ponudniki, želijo pa popestriti animacijske programe na snežni plaži za otroke. Težko pričakovana novost so dodatne smučarske proge na poligonu v Podkorenu, ki jih pripravljajo z Alpskim smučarskim klubom Kranjska Gora. Omogočale bodo nemoten trening in tekmovanja vrhunskih smučarjev, hkrati pa tudi turistično smučanje. Predprodajo vozovnic so začeli 14. oktobra 2016. Začetek sezone 2016/2017 je predviden v petek, 25. novembra, če bodo vremenske razmere omogočile izdelavo umetnega snega.



Podobno kot v prejšnji smučarski sezoni bo tudi v prihajajoči obiskovalcem na voljo pestra ponudba, med drugim Eskimska vas Kranjska Gora, nočno sankanje, snežni park z nočnim in dnevnim obratovanjem, brezplačna zunanja otroška igrišča s tekočimi trakovi za otroke v Kranjski Gori in Podkorenu ter animacijski programi na smučišču za odrasle in otroke.



Tudi na Voglu so sredi priprav na novo sezono. »Poleti smo intenzivno izvajali vzdrževalna dela na napravah in tudi smučišču, da bo mogoče smučati pri čim manjši količini snega,« pravijo v tem visokogorskem središču. »Novembra bomo izvedli zahtevnejša vzdrževalna dela na nihalki in zamenjali vlečno jeklenico, saj je varnost naših obiskovalcev na prvem mestu. Gondola trenutno ne vozi, bo pa vsakodnevno obratovala spet od 3. decembra naprej. Začetek smučanja je predviden za 9. december, če nam bo narava to omogočila.«



Večjih infrastrukturnih novosti in novih smučarskih naprav v tej sezoni na Voglu še ne bo: »Da ne bi bili odvisni samo od narave, bomo poskrbeli, da bomo lahko smučanje v minimalnem obsegu zagotovili tudi s tehničnim zasneževanjem. To je eden od naših ciljev že za to sezono. Obnovili in posodobili bomo restavracijo Viharnik, izboljšali ponudbo v koči Kavka in poskrbeli za novejši inventar v naših nastanitvah v kočah. Predvidoma bo odprt tudi Ski hotel, ki pa ni v našem upravljanju. Predvsem namenjamo velik poudarek dobremu počutju gostov.«



Na Starem vrhu napovedujejo začetek obratovanja med 15. in 20. decembrom 2016, kar je odvisno od zimskih razmer: »Če bodo razmere dopuščale, mogoče tudi prej, vsekakor pa si želimo začeti pred božično-novoletnimi prazniki. Večjih novosti na smučišču letos ni, nekoliko bomo povečali le zasneževalne zmogljivosti in delno preuredili snežni park za otroke, tako da bo primernejši za začetnike z manjšim naklonom in bolje urejenim iztekom.«



Smučišče Velika planina bo letos odprto, če bo dovolj naravnega snega. Umetnega zasneževanja zaradi naravovarstvenih zahtev še nimajo. Tudi letos bodo imeli odprti dve progi, in sicer daljšo (približno 3 km), ki jo povezujeta sedežnica Šimnovec in vlečnica Zeleni rob, ter otroško smučišče z vlečnico Jurček. Prav tako bodo nadaljevali nočno sankanje. Sezono bodo začeli takoj, ko bodo imeli dovolj naravnega snega.



Ob primernih razmerah bodo smučišče Straža na Bledu odprli v četrtek, 22. decembra, z nočno smuko. Potem bo vse dni do 8. januarja obratovalo vsak dan od 9. do 16. ure in za nočno smuko od 17. do 20. ure. Nočno smuko bodo nadaljevali vsak večer do konca sezone, to je 5. marca 2017. Dnevna smuka med 9. in 16. uro bo od 9. januarja do 17. februarja ob vikendih ter za konec sezone vsak dan v času zimskih počitnic, od 18. februarja do 5. marca. Novost na blejski Straži je zračna blazina BagJump, ki omogoča varne skoke z višine treh ali šest metrov in bo vsem ljubiteljem adrenalinskih užitkov na voljo tudi pozimi.