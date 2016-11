Smučanje po Štajerskem in Cerkljanskem

Za prihajajočo zimsko sezono 2016/2017 so že v prodaji smučarske vozovnice: sezonska, letna, družinska sezonska in družinska letna ter druge oblike. Ob velikem številu dogodkov na Mariborskem Pohorju in Arehu bo nedvomno v ospredju tekmovanje na najvišji ravni, svetovni pokal v alpskem smučanju za Zlato lisico v prvih dneh leta 2017.

Smučišče Rogla načrtuje začetek sezone za konec novembra oziroma začetek decembra, kar je seveda odvisno od vremenskih razmer. Predprodaja sezonskih smučarskih vozovnic po znižani ceni se je za lanske imetnike že iztekla, s 1. oktobrom pa se je začela redna predprodaja, ki bo trajala vse do 30. novembra. Smučarji lahko izbirajo med številnimi tipi vozovnic.



Smučišče Rogla na nadmorski višini 1517 metrov ponuja zimske športne užitke za vse generacije. Nadmorska višina, primerne klimatske razmere in sodoben sistem tehničnega zasneževanja omogočajo kar sto dni snežne garancije od pozne jeseni do zgodnje pomladi.



Dolžina in zahtevnost smučarskih prog sta primerni tako za zahtevnejše kot za začetnike. Slednjim je na voljo Šola snežnih športov, v kateri strokovno usposobljeni učitelji z najsodobnejšimi pedagoškimi metodami poučujejo tehnike alpskega smučanja, teka na smučeh in deskanja. Na voljo bo tudi nočna smuka od četrtka do nedelje na progah Jasa in Košuta.



»V prihajajoči sezoni bomo nadgradili ponudbo Otroškega snežnega parka s prav posebno pohorsko vasico, v kateri ne bo manjkajo zanimivih doživetij za majhne in velike otroke,« pravijo upravitelji Rogle. »Vse večja priljubljenost teka se kaže tudi pri obisku smučarskotekaškega centra s približno 25 kilometri skrbno urejenih prog in tekaškim stadionom. V centru Rogla so urejene proge tako za rekreativni tek kot za izvedbo najzahtevnejših mednarodnih tekmovanj.«



Omenimo še enega največjih snežnih parkov v jugovzhodnem delu Evrope – Fun park Rogla, ki je poligon za deskarje in smučarje prostega sloga. Na smučišču niso pozabili na lačne, saj so z razvojem blagovne znamke Okusi Rogle in vedno večjim pomenom, ki ga pridobiva kulinarika v njihovi ponudbi in širše, prenovili in oblikovali gostinsko kulinarično ponudbo v restavracijah na smučišču. »Pri prenovi smo se oprli na smernice v zdravem načinu prehranjevanja, pohorsko tradicijo ter ponudbo lokalno pridelanih živil in izdelkov,« dodajajo na Rogli. »Ne nazadnje smo prisluhnili tudi željam in potrebam naših gostov in obiskovalcev. Seveda bo tudi v prihodnje svoj položaj v kulinarični ponudbi obdržal edini pravi pohorski lonec.«



Najpomembnejša konkurenčna prednost je vsekakor kombinacija srednjegorskega smučišča Rogla s termalnim zdraviliščem Terme Zreče. Samo pol ure vožnje zimskošportne navdušence loči od sprostitve v toplih termalnih vrelcih. Poleg vsega se bo na Rogli v letošnji zimski sezoni zvrstilo veliko prireditev, med drugim konec januarja 2017 FIS svetovni pokal v deskanju na snegu.



Smučarski center Golte bo tudi v sezoni 2016/2017 ponudil ugodne pakete in pestro zimsko dogajanje. Priprave na novo sezono so usmerjene v temeljita vzdrževalna dela in v pripravo zanimivih dogodkov. Trenutno poteka predprodaja smučarskih vozovnic. Dnevnim obiskovalcem so na voljo vozovnice s popusti do 20 odstotkov, medtem ko so za tiste, ki bodo smučali več zaporednih dni, pripravili popust do 49 odstotkov. Sedemdnevna vozovnica stane v predprodaji 95 evrov, redna cena pa je 185,50 evra. Predvideni začetek sezone je 1. decembra 2016.



Obljubljajo tudi pestro zimsko dogajanje. V sodelovanju s slovenskimi vinarji bodo decembra priredili ski opening vinarjev, salon vin in smučarsko tekmovanje. Januarja se bodo priključili akciji svetovni dan snega in bodo v sodelovanju z znanim slovenskim športnikom priredili otroško smučarsko tekmovanje.



Golte so srednje velik smučarski center, ki je že šest let zaporedoma naj smučarski center v Sloveniji. Goste razvajajo s celovito vrhunsko ponudbo in udobjem v najboljšem smučarskem hotelu v Sloveniji. Posebnost je tudi dostop, saj vas najdaljša nihalka zgolj v osmih minutah popelje neposredno na recepcijo hotela. Hotel ponuja tudi šolo smučanja in izposojevalnico opreme.



Za smučišče na Kopah že prodajajo vozovnice v recepciji hotela Vabo v Slovenj Gradcu. Sezono naj bi začeli v soboto, 26. novembra 2016, če bodo vremenske razmere omogočale izdelavo umetnega snega. Kope še naprej ostajajo do družine prijazno smučišče z največ zabave. »Tako bomo letos privabljali z geslom: Kope – družinsko smučišče z največ zabave,« so povedali predstavniki. Njihova ponudba je pestra, saj imajo na voljo vrsto paketov, kot je na primer smučanje z malico. Holceraja ostaja največja zabava na smučišču, saj bodo v baru Holcer gostili znane ansamble (Modrijani, Gadi, Mambo Kings, Poskočni muzikanti, Donačka in drugi). Tekmovalcem bodo omogočili treninge na progi Kaštivnik.



Največja novost na smučišču Cerkno je nov sistem za prodajo vozovnic in kontrolo dostopa na sedežnice. S tem bodo še dodatno skrajšali čakalne vrste na blagajnah. V novi sezoni bodo pripravili dodatno ponudbo vozovnic in druge ponudbe s preostalimi centri v regiji, obilico novih, ugodnih nastanitvenih paketov za družine in posameznike, popestriti pa želijo zunajsmučarsko ponudbo.



Predprodaja vozovnic za smučišče Cerkno se je začela že oktobra s popusti do 25 odstotkov. Predvideni začetek obratovanja bo podobno kot minula leta po 10. decembru, kar je odvisno od vremenskih in snežnih razmer.



Zanimiva so tudi številna manjša smučišča, kjer so bolj ali manj odvisni od naravnega snega. Na Združenju slovenskih žičničarjev so povedali, da je bilo nekaj izboljšav opravljenih predvsem na žičniških napravah, kar bo še dodatno izboljšalo varnost na naših smučiščih. »Vlaganja v opremo za tehnično zasneževanje bodo zagotovila možnost smučanja tudi na nižje ležečih smučiščih, ki so skromna z naravnim snegom,« pravijo na združenju. »Tudi na manjših smučiščih opažamo živahnejšo ponudbo smučarskih šol, vrtcev, snežnih parkov, posebnih dogodkov, zabave in pestrejšo kulinarično ponudbo.«