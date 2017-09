Smrad v omari za čevlje

Nekateri čevlji se hitro navzamejo neprijetnega vonja, nenehno pranje v pralnem stroju pa jih lahko poškoduje. Kolikor toliko dišeča obuvala in s tem omaro, v kateri jih hranimo, lahko vzdržujemo z rednim čiščenjem notranjosti čevlja. Namesto celotnega čevlja ali superge operemo le vložke v njih. Anatomsko oblikovani vložki lahko v pralnem stroju na preveliki temperaturi izgubijo obliko: perimo jih na programih za občutljive tkanine ali pa ročno, z milom in vodo.



Da se smrad ne bi prehitro ponovil, jih oprane in suhe poškropite z mešanico alkohola in vode.



Na hitro boste smrad v čevljih odpravili tako, da jih zaprete v plastično vrečko in za kako uro položite v zamrzovalnik, a je to le začasna rešitev.



Spravljeno v omari lahko obutev ohranjate dišečo s kepicami papirnatih brisač, ki ste jih rahlo poškropili z mehčalcem za perilo ali parfumom za dom. Brisačka mora ostati precej suha. Če vam je ljub vonj citrusov, lahko čevlje, ki jih hranite v omari, napolnite z nekaj kosi pomarančne ali limonine lupine.