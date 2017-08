Smart zapira salone

V ZDA bodo zaprli več kot dve tretjini vseh Smartovih prodajnih salonov, potem ko je postalo znano, da bodo na drugi strani Atlantskega oceana odslej prodajali le še električne avtomobile te Daimlerjeve blagovne znamke. V ZDA bo tako ostalo le še 27 Smartovih prodajaln, kar je manj celo od Lamborghinijevih, Ferrarijevih, Rolls-Royceovih in Lotusovih.

Družba Mercedes-Benz USA, ki skrbi za distribucijo smartov v ZDA, je pozvala pooblaščene trgovce, naj se do konca junija odločijo, ali bodo še naprej prodajali dvosed fortwo. In med 85 Smartovimi saloni se jih je kar 58 odločilo, da ne bodo več prodajali smartov, še naprej pa bodo opravljali servisne storitve. Preostalih 27 salonov leži v zveznih državah, ki podpirajo politiko ničelnih izpustov in kjer ima Smart visok prodajni potencial, pravijo pri Daimlerju. Za zdaj je skoraj gotovo, da bodo saloni še naprej delovali v San Franciscu, New Yorku, Los Angelesu, Miamiju in Portlandu. Družba Penske Automotive Group, ki je leta 2008 v ZDA kot neodvisni distributer začela prodajati male smarte, bo zaprla pet od šestih ameriških trgovin, tako bodo smarte prodajali le še v San Diegu, kjer imajo električna vozila najvišji potencial.

Samo še elektrika

Smart je februarja letos napovedal, da bo v ZDA in Kanadi nehal ponujati svoje avtomobile z bencinskim motorjem in da se bo usmeril izključno v električna vozila, takoj ko bo prodal staro zalogo, kar naj bi se zgodilo do konca leta. Odločitev je sledila padajoči prodaji modela fortwo, saj se je zaradi padca cen goriva dvignilo povpraševanje po čedalje bolj priljubljenih športnih terencih in križancih. Smart je lani v ZDA prodal le 6211 vozil, kar je 17 odstotkov manj kot leto poprej. Letošnja prodaja pa je samo do julija padla za 30 odstotkov od istega obdobja lani: prodali so samo 2165 smartov.

Prenovljeni električni fortwo v obliki kupeja in kabrioleta bodo v ZDA začeli prodajati še pred koncem poletja, pri čemer pri Mercedes-Benz USA računajo, da se bo povpraševanje po električnih smartih dvignilo. Doslej je za najboljše leto za električne smarte veljalo leto 2014, ko so jih v ZDA prodali okoli 2600. Je pa zdaj odličen trenutek za nakup smarta v ZDA, saj jih ponekod ponujajo celo za 89 dolarjev (76 evrov) na mesec.