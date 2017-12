Slaba volja zaradi ene same žarnice

Neredko nas med postavljanjem božičnega drevesa razočarajo okrasne lučke, ki so lani še delovale, letos pa se nikakor ne želijo prižgati. Popravilo pokvarjenih božičnih lučk je lahko zelo neprijetno, saj se lahko konča z ugotovitvijo, da bi bilo bolje kupiti nove kot porabiti tako veliko časa in energije za odpravljanje napak. Povrhu so številne izdelane tako, da popravilo sploh ni mogoče. S tehnologijo LED je okvar veliko manj, življenjska doba posamezne žarnice pa je tako dolga, da proizvajalci sploh ne predvidevajo menjav. A vendar imajo številna gospodinjstva še vedno v lasti okrasje starejšega datuma z izmenljivimi žarnicami. Včasih so bile božične lučke skoraj izključno vezane zaporedno, kar pomeni, da je okvara ene žarnice povzročila, da so vse prenehale delovati. V tem primeru je bil največji izziv najti to žarnico in jo zamenjati.

Starejše lučke imajo eno žarnico, ki povzroča, da celotna veriga utripa

Komplet za popravilo lučk

Na tržišču obstajajo posebni kompleti za popravilo in vzdrževanje božičnih lučk iz klasičnih ali LED-žarnic. Sestavljajo ga detektor napetosti, odstranjevalec žarnic in seveda rezervne žarnice. Z njegovo uporabo privarčujemo veliko časa. Če tega kompleta nimamo, lahko pokvarjeno žarnico iščemo s pomočjo klasičnih ampermetrov. Če pri roki nimamo orodja, potem moramo žarnice iskati na oko. Neredko lahko vidimo pregorelo žarnico, če pa ni vidnih sprememb, potem moramo drugo za drugo menjavati z žarnico, za katero vemo, da deluje. Nekatere lučke imajo pri vsaki žarnici izdelan poseben obvod, ki omogoča, da veriga svetilk deluje, ne da bi zamenjali ali popravili pokvarjene žarnice. Obvod naj bi se samodejno vzpostavil, ko žarnica pregori, a se to pogosto ne zgodi. V kompletu za popravilo je priložena naprava, ki spusti skozi lučke tok, ki naj bi sprožil ta mehanizem.

Slabi stiki

Včasih žarnice ne delujejo, ker niso pravilno nameščene. Tako včasih zadostuje, da jih le nekoliko potresemo ali zasučemo in znova vzpostavimo povezavo. Gre za opravilo, ki nam bo vzelo le nekaj sekund. Starejše lučke imajo eno žarnico, ki povzroča, da celotna veriga utripa. Včasih se zgodi, da po nesreči namestimo dve takšni žarnici, kar lahko povzroča dodatne težave. Pri popravilu moramo imeti ves čas v mislih, da imamo opravka z elektriko, kar zahteva dodatno previdnost in premišljenost. Pravilno delujoče lučke so zelo pomembne, saj lahko kratki stiki povzročijo požar. December je namreč lahko nevaren mesec, saj božična drevesca najpogosteje zagorijo prav zaradi lučk. Še posebno nevarni so nizkocenovni izdelki s tankimi električnimi vodniki. Lučke naj bodo narejene po ustreznem standardu, uporabljajmo pa jih po navodilu proizvajalca. Preden jih namestimo, preglejmo kable in ne preobremenjujmo vtičnic. Preden odidemo od doma ali gremo spat, izklopimo vse lučke in pogasimo sveče.