Skuter za daljša potovanja

Športnejša izvedenka maksi skuterja iz BMW nas je v marsičem pozitivno presenetila, zato so bila naša pričakovanja pri potovalnem maksi skuterju BMW C 650 GT toliko večja. Srce je pri obeh beemvejih enako: 647-kubični dvovaljnik z močjo 44 kilovatov oziroma 60 konjev, ki se nato prek samodejnega brezstopenjskega menjalnika CVT in pogonske verige, ki je skrita v ohišju in namočena v oljni kopeli, prenašajo na zadnje kolo. Če nam je različica sport ponudila kanček bolj dinamično vožnjo, pa sta pri GT v ospredju udobje in uglajenost. To napovedujejo že njegov videz kot tudi podatka, da je 12 kilogramov težji in 5,5 centimetra daljši od sporta – ob tem pa še 300 evrov dražji. Zapišimo še, da ga izdelujejo v Beemvejevi tovarni v nemškem Spandauu, pogonski agregat pa je izdelek tajvanskega Kymca.



Dodatna oprema ga podraži



Skuter, ki smo ga preizkušali, je imel tudi nekaj dodatne opreme, ki ga je podražila na 13.170 evrov; vstopni model stane 11.750 evrov. Na seznamu dodatne opreme sta bila paket highline (589 evrov doplačila), ki vključuje gretje sedežev in ročic, in sistem za prikaz in nadzor tlaka v pnevmatikah RDC. Varnostni paket (502 evra doplačila) pa je vključeval dnevne luči LED in sistem za nadzor mrtvih kotov side view assist. Potem sta bili tu še alarmna naprava (226 evrov) in rjava barva.



Instrumentna plošča je identična tisti iz športne različice: sestavljata jo analogni merilnik hitrosti in digitalni zaslon, na katerem se izpisujejo podatki potovalnega računalnika, zaloga goriva in merilnik motornih vrtljajev. Zadnji ni ravno najbolj čitljiv, saj so številke zelo majhne. Res pa je tudi, da bi pri samodejnem menjalniku merilnik vrtljajev brez težav pogrešali.



Ni ga čez udobje



Vsekakor je BMW C 650 GT zasnovan za udobna motociklistična potovanja. Tako imata voznik in sopotnica na voljo dvostopenjsko gretje sedežev – stikalo za zadnji del sedeža je seveda ločeno in je priročno nameščeno. Potem sta tu še gretje ročic in električno nastavljivo vetrobransko steklo, ki učinkovito ščiti pred vremenskimi vplivi. Za dodatno zaščito pred vetrom sta tu še posebna deflektorja pod vetrobranom, ki ju voznik sam odpre oziroma zapre. To je vsekakor oprema, ki pripomore k večjemu udobju v hladnejših mesecih.



Pod sedežem je velik prtljažni prostor, ki ga kot pokrov posode za gorivo odpiramo s pomočjo ključa v kontaktni ključavnici. Ključ pritisnemo notri in obrnemo levo ali desno, odvisno, kaj želimo odpreti. Prtljažni prostor brez težav sprejme dve čeladi. Vanj z lahkoto pospravimo tudi aktovko s prenosnim računalnikom. Pohvalim še osvetlitev prtljažnika, ki se izklopi samodejno, ko ga zapremo. Praktična sta tudi vodotesna predalčka v armaturi – levega, v katerem je še 12V vtičnica, lahko tudi zaklenemo.



Posoda za gorivo ima zmogljivost 15,5 litra. To po naših meritvah zadošča za dobrih 300 kilometrov, nato pa je potreben postanek na bencinski črpalki. Ko na instrumentni plošči zasveti lučka za rezervo, je na voljo še tri litre bencina. Odprtina posode za gorivo pred sedežem pa je za moj okus rahlo nerodna za natakanje.



Gleda nazaj



Model GT je letos dobil tudi zanimivo varnostno funkcijo, in sicer sistem za nadzor mrtvih kotov (side view assist), ki deluje do hitrosti 80 km/h. Senzorika je v dveh okroglih ceveh pod zadnjimi lučmi in nad registrsko tablico. Ko sistem zazna vozilo, ki se nam približuje od zadaj in ga morda ne vidimo v ogledalu, se na nosilcu vzvratnih ogledal prižge oranžna lučka v obliki trikotnika. Uporabna zadeva, ki pa potrebuje še malo nadgradnje, saj se je tu in tam odzvala tudi na čisto nenevarno stvar.



Sicer je vožnja z njim brezstresna, beemve dobro pospešuje, tudi na avtocestnih etapah in v klanec. Vožnja je tudi udobna – tako v mestu kot če jo mahnete na daljši izlet. Sopotnica ima dobro odmerjen prostor na sedežu. Res pa je, da blaženje ne zmore požreti čisto vseh lukenj na slovenskih cestah. Zavore imajo sistem ABS, prav tako je tu še sistem ASC proti zdrsavanju pogonskega kolesa. Škoda, da ni izklopljiv, kar bi prišlo prav v nekaterih okoliščinah. Za skuter ima učinkovite zavore, res pa je, da so slabše odmerljive, kot smo vajeni na motociklih, ki nosijo belo-modri propeler.

BMW C 650 GT Motor: 647 ccm, štiritaktni, dvovaljni, 4 ventili na valj, tekočinsko hlajeni



Prenos moči: brezstopenjski menjalnik CVT, veriga v oljni kopeli



Moč: 44 kW (60 KM) pri 7750 vrt./min



Navor: 63 Nm pri 6000 vrt./min



Zavore: spredaj: dvojna kolutna zavora, plavajoč kolut, premer 270 mm, 2-batno plavajoče zavorno sedlo; zadaj: enojna kolutna zavora, premer 270 mm, plavajoče zavorno sedlo z dvojnim batom, ABS



Pnevmatike: 120/70-ZR15, 160/60-ZR15



Okvir: jekleni okvir



Vzmetenje: spredaj obrnjene (USD) teleskopske vilice, zadaj enostranska nihajna roka



Teža s tekočinami: 261 kg



Medosna razdalja: 1591 mm



Višina sedeža: 805 mm



Posoda za gorivo: 15,5 l



Zastopnik: BMW Motorrad Slovenija



Cena: 11.750/13.170 € testni model