Skrb za zobe

Bakterije, ki so normalno prisotne v gobcu psa, izdelujejo sluz, s katero se obdajo, da se zaščitijo pred delovanjem encimov v slini. Ta sluz jim pomaga, da se lahko prilepijo na zobno površino, kjer imajo prost dostop do hrane in se lahko množijo.

Zobni kamen

Sluzasta obloga sčasoma mineralizira in tvori zobni kamen. Sprva je le kozmetična napaka, problem pa nastane, ko se kamen začne nabirati pod dlesnijo. Ta se zaradi draženja odlepi od korenine, kamen pa se lahko nalaga vedno globlje, kar dodatno poškoduje korenino zoba.

Za zdrave pasje zobe skrbimo zlasti s kakovostno hrano in rednim čiščenjem.



Nastanek žepov poškoduje korenino zoba, zaradi draženja se vnamejo dlesni, kar se kaže kot močno pordela, dvignjena dlesen, ki ob dotiku krvavi. Glavna hrana za ustne mikrobe so, tako kot pri ljudeh, enostavni ogljikovi hidrati, ki jih je mnogo v pasjih priboljških ter manj kakovostni briketirani in mokri hrani.

Vnetje

Telo na vnetje odgovori s povečano prekrvitvijo prizadetega dela, da lahko tja pride več vnetnih celic, ki se borijo z infekcijo in razširjenimi žilami, ki omogočajo prehod vnetnih celic, istočasno pa tudi prehod bakterij iz gobca direktno v krvni obtok. Bakterije potujejo do organov in največkrat povzročijo težave v ledvicah, jetrih in na srčnih zaklopkah, lahko pa povzročijo tudi sistemsko vnetje s slabim počutjem in povišano temperaturo. Zdravljenje teh drugotnih infekcij je pogosto oteženo, če se ne oskrbi ustne votline in odstrani vira infekcije.

Odstranjevanje

Odstranjevanje zobnega kamna se izvaja v veterinarski ambulanti v splošni anesteziji. Tako ga lahko temeljito odstranimo tudi izpod dlesni, kar je za psa precej boleče, vendar ključno za uspešno zdravljenje ustne votline. Ob odstranitvi zobnega kamna se pogosto pokaže marsikateri zob, ki ima že močno poškodovane korenine in ga je treba odstraniti. Zobe se po končanem posegu še spolira, kar zgladi površino in oteži prilepljanje bakterij.

Čiščenje

Za uspešno preprečevanje nastanka zobnega kamna in ohranjanje zdrave ustne votline je ključno čiščenje s primerno zobno ščetko ali prstnim nastavkom in pasjo zobno pasto. Te se od človeških razlikujejo po okusu; pasje imajo okus predvsem po piščancu, jetrih ali drugih kosmatincem všečnih okusih. Vsebujejo encime, ki dodatno pripomorejo k razgrajevanju bakterijskih oblog, in se ne penijo. Prav tako jih po uporabi ni treba sprati iz ustne votline, kar olajša postopek čiščenja. Idealno je to početi vsak dan, vendar lahko že s čiščenjem dva- do trikrat na teden dosežemo zdrav gobec.

Kaj še?

Poleg ščetk je na trgu mnogo pripomočkov, ki lahko skupaj s čiščenjem pripomorejo k boju proti zobnemu kamnu. Algasti prah, ki se potrese po hrani, deluje na principu znižanja pH v ustni votlini in posledično ustvarjanja neprijetnega okolja za bakterije. Mnoge žvečilke, ki lahko vsebujejo tudi encime, pomagajo pri čiščenju kamna, vendar morajo biti dovolj trdne in velike, da jih pes žveči dlje. Pomagamo si lahko s spreji, ki se nanesejo na zobe, vendar brez mehanskega čiščenja nimajo velikega učinka.

Hrana

K zdravi ustni votlini pripomore tudi prehrana. Načeloma velja, da je mokra in lepljiva manj primerna kot trdi briketi, vendar pa jih mora pes gristi, če želimo doseči čistilni učinek. Pomaga žvečenje surovih mesnatih kosti, ki psa za dlje zaposlijo. Raziskave kažejo, da hranjenje s surovo hrano že v začetku zmanjša nastanek zobnega kamna, saj v sestavi ni dovolj enostavnih ogljikovih hidratov, ki jih ustne bakterije obožujejo. Manj kakovostna hrana, bogata z žiti, pa po nekaterih raziskavah povečuje nastanek zobnega kamna.



*Urška Škufca je dr. vet. med.

Znaki Glavni znaki, ki govorijo, da je v ustih nekaj narobe, so povečano slinjenje, odklanjanje hrane ali odklanjanje trše hrane (pes je samo kuhano hrano ali konzerve), zmanjšan interes za igro z igračami in splošna potrtost. Značilen znak je tudi močan zadah iz pasjega gobca. Če opazite katerega koli od znakov, se je dobro posvetovati z veterinarjem, ki bo ocenil, ali je potreben poseg ali se lahko težavo reši s spremenjenim režimom čiščenja zob.