Skrb za pasje zobe

Skrb za zobe je pomembna v celotnem pasjem življenju. Neprimerna zobna higiena, slaba prehrana in neprimerne igračke lahko privedejo do številnih poškodb in bolezni. Mnogi lastniki sami ne opazijo, da ima kuža težave z zobmi. Šele v ambulanti, ko jih začnemo spraševati, ali kuža bolj grize na eni strani, ali mu iz gobčka pada hrana, ugotovijo, da so težave verjetno prisotne že nekaj časa. Večina opazi le zelo moteč zadah.



Razporeditev in funkcija

Zobje so razporejeni v loku v zgornji in spodnji čeljusti. Tako kot pri ljudeh in drugih sesalcih psu izrastejo mlečni in stalni zobje. Mlečnih je 28, stalnih pa 42. Glede na obliko in funkcijo se delijo v štiri skupine: sekalci hrano grizejo, podočniki trgajo, ličniki hrano držijo in režejo, kočniki pa meljejo in žvečijo. Zobje se med življenjem spreminjajo, prav tako barva; najprej so povsem beli, po drugem letu se nekoliko obarvajo in na njih se začnejo nabirati zobne obloge. S pomočjo zob približno lahko določimo starost psa.



Mladički

Psi se skotijo brez zob. Po približno štirih tednih začnejo izraščati prvi zobki. Do osmega tedna, ko so kosmatinci primerni za oddajo, bi morali imeti že vse mlečne zobe. V četrtem mesecu mlečni zobje začnejo izpadati in s tem delati prostor stalnim. V času menjave mladički veliko grizejo, dlesen pogosto oteče, lahko se pojavi bolečina. Nekateri dobijo izrazit zadah. Takrat je priporočljivo, da jim kupimo igračke iz gume, primerne za grizenje. Lahko jim masiramo dlesen.

Psi imajo škarjast ugriz, število zob pri mladičku je 28, pri odraslem pa 42.

Odrasla žival

Odrasel pes ves čas, med igro, hranjenjem in pretepi, uporablja svoje zobe. Redni pregledi zobovja so zato nujni. Veterinarji svetujemo določene igračke za primerno igro, in sicer vrvi, igračke iz močne gume (kong), vsekakor pa ne lesenih palic, plastenk, teniških žogic, kamnov. Poškodbe zob so med igro zelo pogoste, zato pri vsakem sumu nanje obiščimo veterinarja. Če smo pravočasni, lahko veterinar stomatolog zob popravi, kadar pa to fazo zamudimo in zob začne povzročati težave, ga izdremo v splošni anesteziji. Določene pasme so predisponirane k paradontalni bolezni, zato so pri njih pregledi ustne votline še toliko bolj priporočljivi (kavalir king charles španjeli, pudlji, čivave …). Zaradi starosti zdravi zobje ne izpadajo.



Nega zob

Največji pomen pri negi ima mehansko odstranjevanje zobnih oblog. Že mladička poskušajmo naučiti, da pusti odpiranje gobčka in pregled zob. S pomočjo preproste gaze lahko nežno drgnemo po dlesni, da ga navadimo določenih gibov. Pomagamo si lahko z zobnimi kremami, ki imajo okus po mesu. Ne uporabljamo zobnih krem, namenjenih ljudem. Pozneje lahko uporabljamo naprstnike ali pasje/človeške zobne ščetke in encimske zobne paste. Idealno je, če zobe čistimo vsaj na dva dni, če imamo čas, pa vsak dan. Držimo se pravil glede pravilne izbire igrač in kakovostne prehrane. Pri čiščenju zobnih oblog pomagajo tudi žvečilke, ki jih psu ponudimo večkrat na teden.



Začnite čim prej Mladiča hitro začnemo navajati na zobno higieno. Z gazo nežno drgnemo po dlesni, da se navadijo določenih gibov. Pozneje lahko dodamo še okusno zobno kremo za pse in gazo nadomestimo z zobno ščetko.

Kdaj na pregled?

Že ob prvih cepljenjih mladička veterinar spremlja rast in menjavo zob. Ker imajo psi lahko težave s preveč ali premalo zobmi, zaostalimi mlečnimi zobmi ali nepravilnim ugrizom, je spremljanje dogajanja v ustni votlini nujno. Premalo ali preveč zob pri rodovniških psih onemogoča pridobitev vzrejnega dovoljenja. Kadar opazimo poškodbo zoba, padanje hrane iz gobčka, težko grizenje, grizenje na eno stran ali močno jokanje ob določenem grizljanju, vidimo pordelo ali krvavečo dlesen in zobne obloge, kosmatinca naročimo na pregled zob. Bakterije, ki so pod vneto dlesnijo, lahko namreč povzročijo sistemske težave, zaradi katerih kuža lahko hudo zboli.



*Anja Paternost je dr. vet. med. iz Veterinarske ambulante JANG, Novo mesto, tel.: 07/3341-080, www.jangvet.si