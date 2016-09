Škoda Kodiaq: Aljaški medved na štirih kolesih

O imenih novih avtomobilov pogosto ne moremo povedati kaj veliko. Če že ne gre za črkovno-številčne kombinacije, so to pogosto sestavljenke brez posebnega pomena. Tokrat je malo drugače. Kodiaq, ime novega Škodinega modela, je sicer otok pod južno obalo Aljaske, tako pa se imenuje tudi tamkaj živeči rjavi medved.

Oboje ima v originalu na koncu črko k, Škoda si je izbrala q. Kot pravi županja Kodiaka Pat Branson, je tako zato, ker so raziskovali jezik staroselcev Alutiic, ki da so kodiaškemu medvedu rekli taq uka'aq in je bila pri njih zadnja črka q značilna za poimenovanja živali.

Na slovenske ceste bo pripeljal spomladi.

Škodin kodiaq sicer ne rohni kot rjavi medved, a njegova postava malo spominja na močno žival. Je Škodin veliki športni terenec, ni največji te vrste sploh, a za češko znamko to prav gotovo velja. Štiri leta so ga menda pripravljali in zdaj odpira novo poglavje znamke, ki gre po zatrjevanju njenih predstavnikov predvsem v smer športnih terencev, avtomobilov, ki jih ljubijo skoraj vsi svetovni trgi. Po kodiaqu pride še novi yeti, pa še kaj manjšega, denimo dvojec Seatove atece. Ampak zdaj smo pri novincu – 4,7 metra je dolg, daljši je od octavie, krajši od superba in višjih od obeh. Slogovno je v njem marsikatera superbova linija in to je dobro, saj je superb nedvomno najbolj elegantna škoda doslej. Kodiaq ima v Škodinem slogu izkoriščen notranji prostor – kar tri vrste za sedem potnikov. Ampak če se prva vselej peljeta fino, je zadaj potrebne mnogo več medsebojne ljubezni, če naj se šesti in sedmi na koncu peljeta kolikor toliko spodobno. Je pa vse skupaj dokaj prilagodljivo, sedeži se zlagajo, pomikajo, nikoli pa ne iztikajo ali odnašajo.



Predvidljivo praktičen



Na razkritju v Berlinu so imeli okoli kodiaqa predstavo o praktičnosti, ampak dež in dežnike v vratih že poznamo, tudi strgalo za led, ki je zdaj v vratcah odprtine za gorivo, ni čisto nova tema, je pa to vsaj za Škodo zaščita roba vrat, ki se umakne, ko jih zapremo. Domiselno, čeprav se tega spomnimo že iz kakega forda. Če velja, da je v koncernu Volkswagen glede prostornosti in praktičnih rešitev Škoda pogosto vodilna znamka, pri motorjih škode dobijo tisto, kar že bolj ali manj poznamo. Ni alternativnih poskusov, temveč klasični štirivaljni motorji. Pri bencincih s prostornino 1,4 litra v izvedbi 92 ali 110 kW, slednji ima možnost delovanja le dveh od štirih valjev; 2-litrski turbobencinec ima moč 132 kW. Prav takšne prostornine je dizel, ki je lahko pripravljen v izvedbi z močjo 110 ali 140 kW. Je pa v veliki večini motornih izpeljank kodiaq lahko tudi štirikolesno gnan, to potrjuje robustnost iz imena.

Kodiaq si bo za prihod na slovenske ceste vzel še nekaj časa – do prihodnje pomladi. Zato je še prezgodaj govoriti o konkretnih cenah, bo pa to ena od škod iz vrha cenovne ponudbe znamke. Verjetno bo zanimanje vzbudila tudi v Sloveniji, čeravno bo nagovarjala nove kupce, tako tiste, ki so že doslej zaupali znamki, ali pač tiste, ki vozijo izdelke tekmecev. Bi bila pa taka velika suv škoda morda primerna tudi za prodiranje znamke na nove trge, posebno tja, od koder si je sposodila ime – Amerika je domovina suvov, velikost kodiaqa pa je tudi še zadostna. Le dizel bi morali verjetno pustiti doma...