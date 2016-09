Škoda Fabia: navidezno avanturistična škoda

Pustolovsko obarvana fabia deluje v primerjavi z znanimi sestrami precej bolj kleno in čvrsto. V osnovi preprosto podobo zaznamuje prednji odbijač s sredinsko, zgolj po videzu kovinsko zaščito. Res je, to ni jeklo, ki bi med drsenjem po blatnih globelih in kamnitih strminah varovalo podvozje in motor. Tu gre predvsem za šminko, a takšno, ki ugaja. V podobnem slogu velja ocenjevati stranske obrobe iz motno črne plastike in zadnji odbijač. Da ne gre za običajno škodo, dokazujeta zunanji ogledali s svetleče se kovinskim ohišjem. Z enako površinsko obdelavo se bahata serijska strešna nosilca. Drugačna od običajnih so 16- ali 17-palčna lita platišča. A naj vas ne zanese pri sanjarjenju! To ni terenska škoda v slogu bolj dodelane octavie scout s štirikolesnim pogonom in štiri centimetre privzdignjenim podvozjem. Oddaljenost od tal je v tem primeru bolj običajnih 135 milimetrov – pa tudi pogon je vedno prednji. Je pa fabia scoutline med mestno uporabo bolj karoserijsko trpežna od osnovnih izvedb!



Po zgledu pola



Bolj običajna, povsod korektna, a nič oblikovno razposajena je notranjost. V osnovi gre za reprodukcijo iz volkswagen pola z bolj sivimi odtenki in cenejšimi ter bolj plastičnimi materiali. Presežkov ni, kar se najbolj opazi pri sedežnem oblazinjenju, ki mu ne gre peti epskih hvalnic. Sta pa ergonomija in prostorska zasnova korektni. Volan lepo sede v roke, vozniški sedež ustreza nižjim in višjim, vse je bolj ali manj tam, kjer pričakuješ in kjer mora biti.

