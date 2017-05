Sivka za dišečo posteljnino in dobro počutje

Sivka lepo diši in pomirja, odganja pa tudi žuželke. Foto: Shutterstock

Le kdo ne obožuje prijetnega vonja posteljnine, v katero se uleže po napornem dnevu. A tega ne zagotavlja le redno pranje rjuh in uporaba mehčalca, temveč še en način, s pomočjo katerega je mogoče odišaviti tudi druge tkanine in vsem prostorom doma pričarati svežino. Gre za doma izdelano dišavno vodico, s katero lahko poškropite posteljnino, perilo in zavese.

Zanjo potrebujete:

40 do 50 kapljic eteričnega olja sivke,

četrtino skodelice vodke brez okusa (uporabite lahko tudi medicinski alkohol),

tri in pol skodelice destilirane vode,

plastenko z razpršilom,

steklenico s pokrovom za shranjevanje.

Izdelava:

V steklenici zmešajte sivkino olje in vodko. Dodajte destilirano vodo in embalažo dobro pretresite, da se bodo sestavine pomešale. Napolnite manjšo plastenko z razpršilom in jo pred uporabo vedno pretresite. Ostanek vodice v steklenici hranite v hladilniku.

Uporaba:

Z mešanico lahko poškropite vse, od zaves do vzglavnikov, brisač in rjuh. Vonj ne bo premočan, na tkaninah bo ostal rahel pridih sivke. Dišečo vodico uporabite tudi pri likanju.

Dodaten plus: sivka lepo diši in pomirja, prav tako pa mnoge žuželke odvrne od namere, da bi obiskali vaš dom in se v njem naselili.