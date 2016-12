Siljeni radič bo zrasel v temni kleti

Siljenje radiča je dokaj preprost postopek, je pa dolgotrajen in zahteva nekaj znanja ter predvsem truda. Iz korenin radiča, ki ga pozimi spravimo v zasipnico, zrastejo sočne, hrustljave glavice, ki med sladokusci veljajo za pravo poslastico. Svež radič bo dobrodošla popestritev sicer z zelenjavo pogosto bolj skopega zimskega jedilnika.



Tradicionalno radič silijo na Goriškem, kjer so najboljši razmere za rast, čeprav to ne pomeni, da ne bo uspeval kjer koli, pravzaprav so ga nekoč silili po vsej Sloveniji. Danes pa ga kmetje za prodajo gojijo predvsem na Goriškem oziroma Primorskem, kjer so iz domačih sort s selekcijo razvili sorto goriška roža, ki razvije čudovito vrtnici podobno glavo.



Na vrtu ga posejemo že poleti



Za siljenje izberemo zimske sorte, zlasti treviški radič in verono, pa tudi bianco di milano in castel franco, na zimo pa moramo misliti že prejšnje poletje, ko ga sejemo. Med vrsticami naj bo kakih 30 centimetrov razmika, gosto posejane sadike pa pozneje razredčimo na razdaljo približno 5 centimetrov. Na tako urejeni gredi bo radič pozneje lažje odkopavati. Konec oktobra ali novembra glavice odkopljemo s koreninami vred, jih očistimo in pustimo samo notranji srček. Spravimo v hladno klet ali zasipnico, lahko pa ga pustimo celo na gredah, zastrtega z listjem in slamo.



Hlad, vlaga in tema



Očiščene rastline sproti sadimo v zaboje ali vedra, napolnjena z mivko, prstjo ali žagovino. Iz vsega trojega lahko naredimo mešanico ali kupimo že pripravljen substrat. Prostor naj bo hladen, priporočena temperatura je od 10 do 18 stopinj, dovolj vlažen in temen, saj je siljenje proces, ki poteka brez fotosinteze. Pri sajenju pazimo, da se korenine med seboj ne dotikajo. Med rastjo preverjamo vlažnost prsti oziroma mešanice in po potrebi zalivamo. Pri tem pazimo, saj preveč vlage lahko povzroči gnitje korenin.



Glavice se bodo razvile v šestih do osmih tednih, tako da lahko temu prilagodimo čas oziroma pogostost sajenja in si tako zagotovimo stalno zalogo okusne domače solate. Poleg uporabe za solato so listi uporabni v toplih ali hladnih jedeh ter omakah in prilogah.