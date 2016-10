Opis se zdi presuhoparen za presunljivo lepoto, ki se odpre, ko stopiš na krožno pot nad kristalno čisto vodo in ob njej, se mudiš v jami ali posediš v gozdu. Če si želite ustaviti čas, se zapeljite proti Tolminu. V alpskem jeziku je korito globoka vdolbina v skalovju, nastala zaradi delovanja tekoče vode ali plazov. Krožna pot nas tukaj vodi skozi korita Tolminke in korita Zadlaščice. Čeprav je kratka, je ponekod zahtevna in izpostavljena, zato je pri hoji potrebna vsa pozornost, obvezni so tudi primerni pohodniški čevlji. Rado drsi, zato bodite previdni.



Dom treh slovenskih endemitov



Osuplost nad lepoto si lahko dovolite na vsakem koraku, vseeno pa obiskovalci še vedno namenjajo največ občudovanja Medvedovi glavi. To je naravni most, v resnici velika skala, ki se je zagozdila med stene kanjona Zadlaščice. Poraščena je z mahom in morda zaradi mehkobe spominja na medvedovo glavo. Dostop je seveda onemogočen, lahko pa si jo ogledate čisto od blizu. Ker se voda spodaj pretaka iz tolmuna v tolmun, no, skaklja, so domačini ta del korit poimenovali Skakalce.

Tolminska korita so najnižja in najjužnejša vstopna točka v Triglavski narodni park in najpomembnejša naravna znamenitost tolminske občine. Tudi zato se moramo ob obisku vesti spoštljivo. Ni odveč, če zapišemo, da rastlin ne trgamo. Tukaj najdete kar tri slovenske endemite: ozkolistno preobjedo, skalno jelenko in soško smiljko. Seveda v koritih ne vpijemo, da ne vznemirjamo živali, za seboj ne puščamo odpadkov, se po poteh ne vozimo s kolesi. Pa saj je najlepše naravo občudovati v tišini in peš!



Navdihnila celo Danteja



Poleg Medvedove glave imajo Tolminska korita še eno posebnost: Zadlaško jamo. Je ena od mnogih, po katerih so odtekale vode soškega ledenika. Njeno morda bolj znano ime je Dantejeva jama. Če vam misel uide k italijanskemu pesniku, ki je umrl na začetku 14. stoletja, se niste ušteli. Namreč; patriarh Pagano della Torre je v Tolminu nekoč gostil ravno Alighierija. Menda je obiskal tudi jamo ter v njej našel navdih za Pekel v Božanski komediji. Jamski splet Dantejeve jame je dolg kar 1140 metrov. Seveda na »pohod« ne morete sami. Sodi med zahtevne turistične jame, zato potrebujete spremstvo jamskega vodnika in primerno pohodniško obutev.

V Tolminskih koritih se lahko sprehodite čez Hudičev most. Zgradili so ga leta 1907, kot tudi prvo cesto do vasi Zadlaz–Čadrg. Ko so jo vaščani leta 1966 razširili za konjske vprege in avtomobile, je častno mesto prvega jeklenega konj(ičk)a, ki je prevozil novo pot, pripadlo fiču. No, pa naj raje govorijo fotografije. Novi most čez Tolminko.





Izhodišče: v Tolminu zavijte proti kraju Zatolmin. Parkirate pri okrepčevalnici Tolminska korita, kjer lahko pokusite tradicionalne jedi, kot so postrv z žara, frika, ajdovi žganci.



Čas hoje: ura in pol.



Dolžina: 4 km; pot je označena s stebrički in pojasnjevalnimi tablami.



Urnik: do 30. oktobra od 9.00 do 16.30. Nato do 13. novembra od 9.00 do 16.00. Od 14. novembra do 1. aprila so Tolminska korita zaprta.



Vstopnina: odrasli 4 evre, otroci (od 7 do 14 let) 2 evra.