Si ne želite mladičkov?

Mačke in pse, ki spolno dozorijo med petim in šestim mesecem, je priporočljivo operirati pri tej starosti, lahko pa tudi pozneje (posvetujte se z veterinarjem). Sterilizacija samičke pomeni, da ji veterinar odstrani jajčnike (včasih tudi jajcevode in maternico), s kastracijo pa psu (ali mačku) odstranijo moda in tako preprečijo oploditveno sposobnost. Oba posega potekata v popolni narkozi.

Po posegu pazite na prehrano.



Psice in psi naj vsaj teden po operativnem posegu (po katerem postanejo bolj navezani na ljudi) nosijo zaščitni ovratnik, pri mačkah in mačkih to ni potrebno. Po sterilizaciji oziroma kastraciji je pri vseh treba paziti na prehrano, da se ne zredijo preveč.

S posegom ne preprečimo le neželene brejosti, ampak živalim prihranimo tudi zdravstvene težave v starosti (zlasti gnojno vnetje maternice, raka mlečnih žlez, spremembe na prostati). Če imate doma katere druge hišne ljubljenčke (npr. kunce, morske prašičke), se z veterinarjem prav tako posvetujte o kastraciji/sterilizaciji.