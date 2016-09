Šest z denarjem povezanih strahov

Izsledki ene novejših raziskav kažejo, da nas skrb in s tem stres, ki ju izzove denar, postarata za deset let. Poglejte, s čim se glede finančne plati življenja največkrat obremenjujemo in kako stres premagati, ter si med drugim zagotoviti tudi mladostnejši videz.

Ogromno računov

Položnice, računi, dolgovi na kreditnih karticah, kredit. Nič čudnega, da se vam zdi, da delate samo zato, da jih odplačujete.

Najboljši pristop: Poglejte širšo sliko in raje, kot na višino izdatkov pomislite na to, kaj vse imate. Storitve, ki jih uporabljate in dobrine, ki so vam na voljo, vendarle niso zastonj. Tako bo stres manjši. Poleg tega boste na takšen način lahko na seznamu našli tudi stvari, za katere bi pri konkurenčnemu ponudniku plačali manj (kabelska televizija, internet, telefon, banka) ter takšne, ki so resnično odveč. Če se jim boste odpovedali, ne boste pogrešali ničesar, boste pa znižali izdatke.

Ne veste, koliko varčevati za hude čase

Dobro veste, da je pametno imeti na strani znesek, ki vam bo pomagal pri nepredvidenih izdatkih ne veste pa, koliko vsak mesec na ta kupček prispevati. Osnovno pravilo se glasi: deset odstotkov mesečnih prihodkov. Lahko seveda tudi več. Privarčevan znesek bi moral s časoma doseči tri do šest vrednosti vaših plač. Velja torej, evro na evro.

Skrbi vas upokojitev

Ko začnete seštevati odstotke veste, da pokojnina še zdaleč ne bo dosegla vaše plače. Že sedaj vas skrbi, kako se boste z njo prebili skozi mesec. Rešitev: vsak mesec prispevajte za čase, ko boste zaključili z delavno dobo. Pa čeprav bo znesek neznaten, se bo s časoma nabralo.

Skrbijo vas izdatki za vzgojo in šolanje otrok

Prej, kot boste začeli načrtovati, bolje bo. Otroci so res naše največje bogastvo, a roko na srce, stanejo. Od malih nog. Šolski sistem je pri nas trenutno res še dokaj prijazen, šolnin nimamo, a to se kaj lahko spremeni in konec koncev, šolanje že sedaj ni brezplačno. Takoj ob rojstvu zato otroku odprite račun, kamor mu boste mesečno nakazovali znesek, namenjen njegovemu izobraževanju.

Ne morete tekmovati z bogatejšimi prijatelji

Vabijo vas v drage klube in elitne restavracije, ki si jih sami ne morete privoščiti in račun, četudi je pravično razdeljen, vas udari po žepu. Njim je lahko, si mislite in jim zavidate. A zavist ni na mestu, jim pa jasno povejte, do kam segajo vaše finančne zmožnosti. Ali sami predlagajte cenejše oblike večernih pohajkovanj.

Nikoli si ne boste mogli privoščiti hiše

Nikoli ne recite nikoli. Pretehtajte vse možnosti, ki so vam na voljo in, če vam je lastna hiša res tako pomembna, razmislite o selitvi v kraj, kjer nepremičnine dosegajo nižje vrednosti. Pozanimajte se o svojih možnostih pri različnih bankah in ne pozabite o najboljših rešitvah povprašati nepremičninskega agenta. Nedvomno se bo kaj našlo. Morda ne jutri, a če je vaša želja dovolj močna, se vam lahko uresniči prej, kot si mislite.