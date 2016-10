Šest premislekov, preden v dom pripeljete domačo žival

Vaše stanovanje je popolno, manjka le še ljubka živalca. Ideja, da bi si jo nabavili, je čudovita, a vendar ne gre za odločitev, ki bi jo sprejeli na vrat na nos. Domača žival prinaša mnogo lepega, pomeni pa tudi veliko odgovornost. Zanjo boste morali pravilno skrbeti dolga leta. O čem je torej treba pred nakupom temeljito razmisliti.

O proračunu

Hišni ljubljenčki lahko pomenijo dokajšen izdatek. Ne gre le za nakup živali same, temveč tudi vse potrebne opreme, bivališča, hrane, tu pa je še veterinarska oskrba, šolanje itd. Velikokrat se pojavijo nepredvideni izdatki, na katere morate biti vsaj v teoriji dobro pripravljeni.

O vašem načinu življenja

Res si želite psa. A če ste samski in se delovnik pogosto zavleče v pozen večer, to ni najboljša ideja. Razen če imate prijaznega soseda, ki vam bo v časovni stiski priskočil na pomoč. Veliko potujete ali ste starši majhnih otrok? Dobro razmislite, koliko časa v resnici lahko posvetite hišnemu ljubljenčku, šele nato se odločite, katerega boste izbrali.

Pozanimajte se o pasmah

Radi bi papagajčka. Čudovito, očitno ste odločeni. Če pa še niste, se pozanimajte o različnih vrstah in pasmah domačih živali ter izberite takšno, ki bi bila najprimernejša za vas. Bi psa? Torej malo raziskujte in se ne odločajte le na podlagi videza. Izberite pasmo, ki bi vam glede na njene lastnosti najbolj ustrezala.

O ponudbi storitev

Preden dom obogatite z novim članom, se poglobite v ponudbo storitev, ki jih boste potrebovali: so v bližini veterinarji in kakšen je njihov sloves, so v vaši okolici trgovine s pripomočki za živali, morda vam bo prav prišla tudi živalska bolnišnica ... Če razmišljate o psu, raziščite ponudbo pasjih šol, poglejte, kje ga boste lahko sprehajali, in podobno. Zberite čim več informacij, potrebovali jih boste.

Vprašajte lastnika

Če ste najemnik, morate pred odločitvijo za dovoljenje vprašati lastnika ali posrednika, ki vam je pomagal pri najemu stanovanja. Če so živali dovoljene, povprašajte o morebitnih dodatnih stroških pri plačevanju komunalnih storitev. Tudi če ste lastnik stanovanja v bloku, se pozanimajte o politiki do živali v stavbi, da ne bi imeli težav.

Priskrbite si zaloge

Če ste pretehtali vse navedeno in sprejeli končno odločitev, pred prihodom nakupite najnujnejše pripomočke in hrano, da ne bi v neprimernem trenutku ostali brez. Ti so seveda odvisno od izbrane živali, zato raziščite, kaj vse potrebujete za čiščenje, hranjenje ter prijetno bivanje vas in novega člana, pa naj bo to hrček, kuža ali muc.