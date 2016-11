Sesekljana čebula in suhe oči

Čebula je bogata z aminokislinami in encimi, ki ob rezanju sproščajo plin, ta pa je kriv, da iz vaših oči tečejo potoki solza, medtem ko pripravljate jedi iz nje.

Nedvomno bo zato dobrodošla novica, da nizke temperature preprečujejo sproščanje dražečih snovi. Prav ob njihovi pomoči si je med rezanjem čebule mogoče zagotoviti suhe oči. Vse, kar morate v ta namen storiti, je, da čebulo pred rezanjem za 15 minut postavite v zamrzovalnik.

Če vas priganja čas in 15 minut nimate, v usta položite košček kruha, med rezanjem pa dihajte skozi usta. Kruh vpija dražeče snovi in preprečuje, da bi te prišle do oči, kjer izzovejo pravo poplavo.