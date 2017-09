Seme hranimo v steklenih kozarcih

Osnovno pravilo, ki velja pri shranjevanju semena, je, da bolj ko je suho, daljše bo obdobje, ko bo obdržalo kaljivost. Preden torej seme shranimo, ga moramo dobro posušiti. Najpogosteje ga sušimo na prostem, a ga ne smemo neposredno izpostavljati soncu, saj so temperature lahko previsoke. Raje ga sušimo v senci. Druga možnost je, da ga posušimo v pečici, temperatura pri tem ne sme biti višja kot 38 stopinj C. Če semena ne bomo dovolj posušili, se lahko pojavi plesen, seme pa bo zato neuporabno.

Kozarce shranjujemo v temnem prostoru, kjer ni prevelikih temperaturnih nihanj.

Naj tesni

Shranjujemo ga v posodi, ki dobro tesni. Najprimernejše so steklene oziroma stekleni kozarci, ki imajo pokrovčke z navojem. Če seme nima stika z zrakom, se bo počasneje staralo. Kozarce shranjujemo v temnem prostoru, kjer ni prevelikih temperaturnih nihanj. Primerna temperatura v prostoru naj bi bila od 5 do 8 stopinj C. Nekateri jih shranjujejo tudi v plastičnih vrečkah, kartonskih škatlah ali zalepljenih kuvertah; tako shranjevanje je načeloma manj uspešno, saj imajo vlaga in različni škodljivci lažji dostop do semena, kar pomeni, da morda ne bo uporabno. Zares dobro posušeno seme lahko tudi zamrznemo.

Več kot šest let

Ob pravilnem shranjevanju semen je njihova življenjska doba precej dolga. Od dveh do štirih let bomo lahko uporabljali seme zelene, peteršilja, korenja, pora in čebule, od štiri do pet let je življenjska doba semen belega in rdečega zelja, kumar, melon, lubenic, motovilca, špinače, fižola, graha, čičerike, leče, rabarbare in buč. Šest let in več bodo uporabna semena paradižnika, cvetače, jajčevcev, rdeče pese, repe, brstičnega ohrovta, kolerabe, kitajskega zelja, rukole, redkve, redkvic in brokolija.

Tudi rože

Če med poletjem nismo trgali rož enoletnic in smo ob njih uživali na vrtu, bodo konec poletja in v začetku jeseni naredile seme. Tudi ta lahko shranimo za naslednjo sezono: poberemo jih, ko dozorijo, to je ko spremenijo barvo oziroma začnejo sama odpadati. Z njih odstranimo ostanke pestičev ali drugih delov cvetov in jih posušimo. Ko so suha, jih shranimo v posodah, ki ne prepuščajo zraka, in jih postavimo v temen, suh in hladen prostor. Tako pri nas doma vsako leto shranimo seme cinij, ki je uporabno več let. Če shranjujemo različne vrste cvetlic, se lahko zgodi, da so prihodnje leto po obliki ali barvi drugačne, saj se lahko križajo.