Sedem živil, ki jih ne smete pripravljati v mikrovalovki

Mikrovalovka je res priročna naprava, a vendar pri njeni uporabi velja previdnost. Nekaterih živil namreč v njej za nobeno ceno ne bi smeli pogrevati, kuhati ali odmrzovati, saj taka priprava vpliva na njihov okus, prehransko vrednost in tudi na tveganje za zastrupitev.

Brokoli

Priprava brokolija v mikrovalovki znatno oklesti njegovo hranilno vrednost. Kot zatrjuje prehranski strokovnjak Andrew D. Scott, ta zelenjava med pripravo v mikrovalovki izgubi kar 97 odstotkov koristnih antioksidantov. Veliko primerneje jo je zato kuhati na štedilniku v pokriti posodi z minimalno količino vode. V tem primeru nedvomno zadrži več hranljivih snovi.

Testenine

V mikrovalovki se ne bodo enakomerno skuhale, če boste testenine v njej pogrevali, pa bodo postale trde in neužitne. Testenine zato vedno v primerni količini vode kuhajte na štedilniku, pogrevajte pa jih prav tako na štedilniku, skupaj z omako pri zmerni temperaturi in ob stalnem mešanju.

Voda

Kadar vodo vrete v mikrovalovki, ste izpostavljeni veliko večjemu tveganju za opekline, kot kadar si čaj pripravljate na štedilniku, zato ne bodite leni. Pri običajnem vretju se tvorijo mehurčki, ki pospešijo proces hlajenja. V mikrovalovki teh mehurčkov ni, zato so opekline s tako pogreto vodo veliko verjetnejše in tudi usodnejše.

Meso

Susanne Ekstedt, znanstvenica švedskega tehničnega raziskovalnega inštituta, strogo odsvetuje tajanje mesa v mikrovalovki. To se namreč ne bo enakomerno odtajalo in bo z zunanje strani kuhano, znotraj pa še zamrznjeno. Kot najboljši način priporoča tajanje v vodi: meso dobro zaprite v plastično vrečko in ga položite v vodo. Tako se bo enakomerneje tajalo in tudi kuhano ali pečeno bo okusnejše.

Jajca

V mikrovalovki lahko pogrejete umešana jajca, ne poskušajte pa v njej kuhati jajc v lupini, saj jih lahko raznese. V pečici ali v obraz, ko jih boste hoteli pojesti. Para namreč ne more uhajati izpod lupine, ki se zato kopiči pod njo, posledica je prava mala eksplozija. Jajca vedno kuhajte v vodi na štedilniku.

Pekoča paprika in jedi iz nje

Andrew D. Scott opozarja, da pekoče paprike v pečici lahko povzročijo pravi mali požar, med pogrevanjem pa se sproščajo tudi kemikalije, ki dražijo grlo in oči in so vse prej kot prijetne.

Naročena hrana

Res jo je priročno pogreti v mikrovalovki, a to predstavlja dokajšnje tveganje za okužbe, saj se ne pogreje enakomerno in v mrzlih žepih lahko ostanejo bakterije. Po besedah strokovnjaka za prehrano Michaela Mosleyja se ljudje ne zavedajo, kakšnemu tveganju se izpostavljajo, če se vnaprej pripravljena hrana ne segreje enakomerno, in dodaja, da bi jo morali med pogrevanjem vedno mešati ali drugače poskrbeti, da se res vsa segreje vsaj na 82 stopinj Celzija. To je namreč temperatura, ki ji podležejo bakterije. Prav tako opozarja, da te hrane nikoli ne bi smeli pogrevati več kot enkrat.