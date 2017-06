Sedem trikov, ki iz odtokov preženejo smrad

Jedilna soda in alkoholni kis sta močna zaveznika čistih odtokov. Foto: Thinkstock

Neprijeten vonj iz odtokov v kuhinji in kopalnici ni nobena redkost. Zlasti ne, kadar vroče poletno vreme spremlja nizek zračni tlak. Na srečo ga je mogoče premagati brez kemičnih pripomočkov. Poglejte nekaj preprostih načinov, s katerimi mu boste zlahka kos.

Vrela voda

Eden najlažjih načinov za premagovanje neprijetnega vonja iz odtokov je uporaba vrele vode. Lahko tudi tiste, v kateri ste kuhali testenine ali krompir. Namesto da se pohladi na štedilniku, jo zlijte v odtok. Če to ne bo zaleglo, pa uporabite katerega od naslednjih postopkov.

Jedilna soda, alkoholni kis in vrela voda

V odtok stresite skodelico jedilne sode, čeznjo prelijte dve skodelici alkoholnega kisa, počakajte nekaj minut, nato pa na penečo mešanico zlijte še vrelo vodo. Več kot bo vode, več umazanije, bakterij in s tem smradu boste odplaknili.

Jedilna soda in vroči kis

Postopek je enak kot pri prejšnjem načinu, le da tokrat ne uporabite hladnega alkoholnega kisa, temveč vročega. Lahko ga segrejete na štedilniku ali v mikrovalovki, preden prvič čez sodo in kis spustite vodo, pa počakajte vsaj nekaj ur. Ta način se najbolj obnese, če ga boste uporabili zvečer in pustili sodi ter kisu delovati čez noč. Ne bo izginil le smrad, premagali boste tudi manjše zamašitve.

Jedilna soda, sol, kis in vrela voda

V odtok stresite pol skodelice jedilne sode, pol skodelice soli, čez vse skupaj zlijte skodelico kisa in vsaj dva litra vrele vode. Pokrijte odtok in pustite mešanici, da iz njega odplakne umazanijo ter smrad.

Jedilna soda, limonov sok in vrela voda

Tako kot kis tudi sok limone v kombinaciji s sodo ustvari reakcijo. Res je, kis je cenejši, a če boste namesto njega uporabili sok limone in vse skupaj prelili z vodo, bo vonj prijetnejši.

Jedilna soda, eterična olja in vrela voda

V odtok stresite jedilno sodo, prelijte jo z vrelo vodo in nato vanj kanite še nekaj kapljic eteričnega olja. Vonj bo nedvomno prijetnejši. Uporabite olje evkaliptusa, čajevca ali mete, ki imajo močno aromo. Pustite čez noč in zjutraj še enkrat splaknite z vročo vodo.

Vroči sok limone

Če vam je kisa zmanjkalo, lahko vonj iz odtokov preženete tudi zgolj z vročim sokom limone. Pustite ga učinkovati čez noč, da pa se ne bi odtoki spet navzeli neprijetnega vonja, poskrbite, da bodo ostali čisti. Občasno, četudi ne smrdijo, vanje nasujte nekaj žlice jedilne sode in jo prelijte s kisom. Kajti vedno je take in drugačne zadrege najbolje preprečiti.