Sedem skrivnosti uspeha najbogatejših ljudi

Denar ne more kupiti časa. Foto: Thinkstock

Bill Gates, ki ima pod palcem približno 86 milijard dolarjev, uživa v branju knjig in igranju bridža. Njegov dan je razdeljen na segmente, daljše od petih minut, v organizaciji pa mu pomaga dobra stara beležnica. Vsak dan zaključi s posebnim ritualom: pomivanjem posode.

Drugi na Forbesovi lestvici, Warren Buffet, čigar bogastvo je ocenjeno na 75,6 milijarde dolarjev, vsak dan bere. V prvem delu dneva poslovne revije in finančna poročila, popoldne pa časopise in knjige. Sestankov ne mara, tudi on pa obožuje bridž.

Ustanovitelj Amazona Jeff Bezos vsako jutro po osemurnem spancu poje zdrav zajtrk in nikoli ne sklicuje zgodnjih sestankov. Tudi sicer ni njihov ljubitelj in menda jim letno nameni vsega skupaj šest ur. V prostem času gleda Zvezdne steze in tako kot Gates pomiva posodo.

Poglejte, kaj imajo poleg vizije, napornega dela, učenja na napakah in prevzemanja odgovornosti najbogatejši in najuspešnejši ljudje na svetu še skupnega.

Imajo beležko

Čeprav živimo v času tablic, računalnikov in prenosnih telefonov, ki imajo na voljo nešteto opomnikov, a vendar stara dobra beležnica ni iz mode. V njih imajo zapisane vse naloge in obveznosti in ideje takoj, ko se jim porodijo, zapišejo vanje. Pomen beležnice priznava tudi angleški poslovnež Richard Branson, ustanovitelj združbe Virgin Group, ki je v enem od intervjujev povedal, da brez nje zagotovo ne bi priplezal tako visoko.

Ne preverjajo kar naprej elektronske pošte

Kakor vse drugo tudi elektronsko pošto preverjajo po razporedu in ne vedno, ko jih računalnik opozori, da so prejeli novo sporočilo. To storijo nekajkrat na dan in hitro odgovarjajo le na pomembna sporočila. Pred spanjem nikoli ne preverjajo spletnih omrežij.

Vedo, kaj kdo počne

»Najbolj cenjena lastnost uspešnega človeka je fleksibilnost,« pravi Branson. Medtem ko se nekateri trudijo dokazati, da so nepogrešljivi, si uspešni znajo dobro razporediti naloge. Ne preverjajo stalno zaposlenih, zanje je pomembno, da je delo pravočasno opravljeno. Zato si izberejo sposobno ekipo, na katero se lahko vedno zanesejo.

Ne odlašajo

Vedo, da je ključ uspeha v takojšnjem odzivu in akciji. Nobenega, še tako neprijetnega opravila ne odlagajo na boljše čase. Odlašanje opravil ustvarja stres in niža fleksibilnost.

Prespijo

Kadar se znajdejo pred težavo ali dilemo, pred dokončno odločitvijo o tem, kako bodo postopali, dobro razmislijo, celo prespijo, si zapišejo smernice in nikoli ne ravnajo impulzivno.

Vedo, da je čas denar

Imajo milijone, s katerim lahko kupijo vse, ne pa tudi časa. Tega se dobro zavedajo, zato vsako minuto dneva dobro izkoristijo.

Živijo preprosto življenje

Ne prisegajo na statusne simbole. Warren Buffet vozi 30.000 dolarjev vreden avtomobil, Gates obožuje hamburgerje, Mark Zuckerberg ima vsak dan oblečeno sivo majico, ustanovitelj Zare Amancio Ortega skupaj z zaposlenimi kósi v njihovi menzi, tretji na Forbesovi lestvici, Carlos Slim, pa po vrnitvi domov pozabi na delo in čas preživlja v družbi svoje številne družine.