Sedem nožev, ki jih morate imeti v kuhinji

Nedvomno veste, brez česa pri kuhanju ne gre. Vaš pult, omarice in predali pač morajo biti založeni s takšnimi in drugačnimi pripomočki. Pa je med njimi sedem nožev, ki bi jih morala imeti vsaka kuhinja?

Dolg, širši kuhinjski nož

S širšim rezilom, dolgim približno 20 do 25 centimetrov. Potrebuje redno brušenje in je nepogrešljiv za sekljanje ter rezanje različnih živil, predvsem začimb in zelenjave, iz katerih pripravljate jedi.

Nož za kruh

Z dolgim, nazobčanim rezilom. Ni primeren zgolj za rezanje kruha, temveč tudi za paradižnike, breskve ter drugo sočno, mehkejše sadje in zelenjavo.

Manjši nož

S krajšim, tanjšim, a ostrim rezilom. Nepogrešljiv je za lupljenje sadežev in čiščenje zelenjave. Z njim so mogoči natančni rezi.

Sekalo za meso

Težak nož z velikim, pravokotnim, močnim rezilom je za rezanje mesa s kostmi in tudi za večje, trše zelenjave, denimo zeljnate glave ali buče.

Nož za filiranje

Z dolgim, tankim rezilom ter izjemno ostro konico. Nepogrešljiv je za filiranje rib ali drugih vrst mesa.

Kuhinjske škarje

Na prvi pogled delujejo kot velike običajne škarje, vendar so namenjene uporabi v kuhinji, predvsem za rezanje zelišč in tudi za tanjše kosti perutnine.

Jeklena pila

Nepogrešljiv pripomoček, ko boste želeli nabrusiti svoje nože, zato v vaši kuhinji ne sme manjkati. Saj vendar veste, kako hitro ob vsakdanji uporabi izgubijo ostrino.