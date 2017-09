Sedem načinov, s katerimi boste iz spalnice pregnali pajke

Zagotovo se vam je že kdaj zgodilo, da ste, ko ste se odpravljali k počitku ali ko ste se zjutraj zbudili, v kotu spalnice opazili pajka ali celo več pajkov. Ob misli, da bi vam ponoči prišli v posteljo, ste se zgrozili. Kako jih pregnati iz spalnice? V pomoč vam bo poleg rednega sesanja in čiščenja pajčevin sedem zvijač.

Redno menjajte posteljnino

To je eden najpreprostejših načinov. Pajke namreč privlačijo telesne maščobe, odmrle celice, lasje in druga umazanija, ki se kopiči na rjuhah, odejah in vzglavnikih.

Pod posteljo ne shranjujte ničesar

Pod posteljo ali drugje v spalnici nakopičeni predmeti pajkom zagotavljajo veliko kotičkov za bivanje in razmnoževanje. Najboljše bi bilo, da tam, kjer spite, ne shranjujete ničesar. Tudi čiščenje bo lažje.

Pomagajte si z eteričnimi olji

Pajkom nekatere arome smrdijo. V največji meri se izogibajo eteričnim oljem pomaranče, mete, limone in sivke. Z izparilnikom z njimi odišavite spalnico ali mešanico iz izbranega olja in vode nalijte v plastenko z razpršilom in poškropite tkanine v spalnici.

Odmaknite posteljo

Če imate dovolj veliko spalnico, posteljo odmaknite nekaj centimetrov od stene. Tako boste prostor za vzglavjem zlahka čistili in pajki ne bodo imeli možnosti, da bi se tam zadrževali.

Ne jejte v postelji

Pajke privlačijo drobtinice hrane, ki padejo na posteljnino.

Redno čistite

Svetilke, slike, omare, ventilatorje, torej vse, kar imate v spalnici. Tako na predmetih ne bodo pletli mrež.

Poskrbite za pravo vlažnost

Zrak v spalnici naj bo suh, saj se pajki raje zadržujejo v vlažnem okolju. Če drugače ne gre, si pomagajte z razvlažilnikom zraka.