Sedem manj znanih načinov uporabe medicinskega alkohola

Medicinski alkohol za nego ran in čiščenje doma. Foto: Shutterstock

Medicinski alkohol je doma v vsaki domači omarici za prvo pomoč. Z njim običajno oskrbimo poškodbe in razkužimo rane. A mogoče ga je uporabiti tudi drugače. Poglejte, kje vse vam še lahko pride prav.

Z ogledal odstranjuje lak za lase

Pri urejanju pričeske ta hitro pristane na ogledalu. Najlažje ga boste z njega odstranili z medicinskim alkoholom. Lepljive sledi bodo, če ga boste nekaj kapljic kanili na krpo in jih z njo obrisali, izginile, ogledalo pa bo znova povsem sijoče.

Za čiščenje žaluzij

Na roko navlecite staro bombažno nogavico, jo zmočite z alkoholom in z obeh strani z eno potezo očistite vsako lamelo posebej. Alkohol bo odstranil tudi najtrdovratnejše mastne madeže, ki največkrat kvarijo videz žaluzij v kuhinji.

Odstranjuje madeže črnila

Če je to pristalo na vaši majici, madež prelijte z medicinskim alkoholom, počakajte nekaj minut in srajco, majico, bluzo ali hlače operite v pralnem stroju.

Čisti kopalnico

Zlasti za čiščenje pip je idealen alkohol. Z vanj namočeno krpico obrišite tiste, na katerih so nakopičeni vodni kamen, ostanki mila in druga umazanija. Po čiščenju z alkoholom površin ni treba izpirati. Te ne bodo le čiste in sijoče, odstranil bo tudi vse bakterije, ki se sicer zadržujejo na njih.

Odstranjuje vonj po česnu

Kadar pripravljate jedi, v katerih je veliko česna, se njegov vonj vselej vpije v kožo. Umivanje rok zgolj z vodo in milom običajno ni učinkovito, bolje pa bo, če boste na roke najprej zlili nekaj kapljic alkohola, jih zdrgnili in šele nato umili z milom in vodo.

Skrbi za čisto vrtno orodje

Da bi z njega odstranili vse madeže ter preprečili, da bi se bolezni z bolnih rastlin razširile na zdrave, ga je občasno treba dobro razkužiti. Tudi tu pomaga alkohol: orodje najprej očistite z vodo in milom, nato v alkohol namočite krpo in z njo obrišite motike, grabljice, lopate in vse, s čimer skrbite za vrt.

Odstranjuje mastne madeže

Lahko ga uporabite kot univerzalno čistilo v kuhinji in z njim odstranite mastne madeže s štedilnika, ploščic, korita, tal. Ker je izjemno učinkovit in se hitro posuši, bodo mastni madeži v hipu izginili, površine pa bodo brezhibno čiste.