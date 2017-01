Še kaj več kot zgolj vlečnice

V Kranjski Gori je doživetij na pretek, od aktivnega preživljanja počitnic do mirnega odkrivanja naravne in kulturne dediščine,« je poudarila Nina Peternel iz Turizma Kranjska Gora. »Pri nas lahko izbirate med kar 18 smučarskimi progami različnih tehničnih zahtevnosti po pobočjih Vitranca vse od Kranjske Gore do Planice na nadmorski višini od 800 do 1215 m, kjer deluje sistem šestih sedežnic in 13 vlečnic. Veliko pozornosti in sredstev smo vložili v pregled starejših žičniških naprav, kar bo pripomoglo k zanesljivosti obratovanja in povečanju varnosti prevoza obiskovalcev, ter nakupu snežnih topov za hitrejše in kakovostnejše zasneževanje. Prav posebno doživetje je v Kranjski Gori tudi nočna smuka. Česar ne boste našli v Kranjski Gori, boste zagotovo odkrili v Podkorenu ali Planici.«



Tudi Skor konc party



Na edinem velikem smučišču v Triglavskem narodnem parku je Ski center Vogel odvisen le od naravnega snega. »Narava ga je prejšnji teden končno pokrila z belo,« pa pove Mojca Šiljar iz marketinga podjetja Žičnice Vogel Bohinj. »V tednu pred nami na Voglu pričakujemo pestro dogajanje, saj letos že tretjič sodelujemo v akciji Šolar na smuči. Dogajanje bomo popestrili z raznovrstnimi dogodki, na katerih se bodo zabavali tako najmlajši kot najstarejši obiskovalci, med drugim lahko napovemo nočno opazovanje neba, pohod ob polni luni, dan snega, popoln zimski dan, pokal Vogla, dan žena, vrhunec zime, ženski dan na Voglu, Skor konc party in revijo po starem na velikonočni ponedeljek. »Smučišče Vogel je ravno pravšnje za družine, ker ni prezahtevno. Najmlajši se lahko zabavajo v otroškem parku, starši, ki imajo radi adrenalin, pa lahko zavijejo v celec. Tudi letos bodo velik poudarek namenili dobremu počutju gostov, za lačne pa je na voljo pristna domača kulinarika.«



Smučišče Velika planina se razprostira na višini med 1412 in 1666 m ter ponuja tri kilometre smučarskih prog, od katerih večina spada med srednje zahtevne. »Prav zaradi terenov je planina že nekaj let znana kot priljubljeno družinsko smučišče v bližini Ljubljane,« pravi direktor podjetja Velika planina Leon Keder. »Obratujejo novopostavljena vlečnica Jurček, namenjena otrokom in začetnikom, vlečnica Zeleni rob, ki je bila letos temeljito obnovljena, in dvosedežnica Šimnovec. Letošnja novost bo poleg obratovanja vlečnice Zeleni rob, ki prejšnja leta ni delovala, predvsem manjši otroški zimski smučarski park, kjer bodo različni triki na progi najmlajšim še popestrili dogajanje. Park bo deloval ob zadostni količini snega. Med vikendom in ob obisku organiziranih skupin bodo na prizorišču tudi animatorji in učitelji smučanja.« Velika planina je znana tudi po večernem sankanju in krpljanju, pohodih po planini s krpljami.



Pogled do morja, smuka do Italije



Po temeljiti obnovi je spet postalo zanimivo smučišče na Kaninu. »Presrečni smo, da naprave na najvišjeležečem slovenskem smučišču Kanin znova obratujejo,« sporoča Ana Šraj iz javnega zavoda Sončni Kanin iz Bovca. »Slovenci imamo resnično srečo, da imamo smučišče s pogledom na Jadransko morje, kar je posebnost svetovnih razsežnosti. Pri nas imamo izključno naraven sneg, imamo pa tudi sankališče in tekaško progo. Zaradi nadmorske višine so snežne razmere dobre dolgo v pomlad. Veselimo se novih pošiljk snega, ki bodo omogočile vnovično povezavo z italijanskim smučiščem Sella Nevea.« Kako so poskrbeli za lačne in žejne? »Ob zadnji gondolski postaji na 2202 m nadmorske višine je tudi najvišjeležeča slovenska restavracija,« dodaja Šrajeva. »Tu se lahko obiskovalci pogrejejo in otroci igrajo v otroškem kotičku. Nedaleč je najvišjeležeči slovenski bar s snežno plažo in seveda čudovitim razgledom.«



»Ob smučanju, ki je na Mariborskem Pohorju trenutno možno vse do doline (po Snežnem stadionu in Čopovi progi), so smučarjem na razpolago še različne dodatne dejavnosti,« pravi Miha Rubin, sodelavec v službi za stike z javnostmi podjetja Marprom iz Maribora. »Med drugim ponujamo tek na smučeh na treh teptanih progah v dolžinah 6, 3 in 1 km. Če nas narava obdari z dovolj naravnega snega, je urejena proga tudi na relaciji Bellevue–Areh, prav tako je na tej relaciji možna vožnja s snežnimi motornimi sanmi. Od četrtka do sobote je na Mariborskem Pohorju na voljo priljubljena nočna smuka. Po koncu te pa je v omenjenih dneh med 21. in 22. uro možna še vožnja s pležuhi in sanmi od zgornje postaje gondole do doline po osvetljeni Čopovi progi. Ker se na Mariborskem Pohorju smučišče izteče tako rekoč v mesto, so smučarjem seveda na voljo tudi gostinska in druga ponudba ter različni dogodki v središču mesta.«



Na Rogli plešejo s pancerji



Smučišče Rogla na nadmorski višini 1517 m ponuja zimskošportne užitke za vse generacije. »Nadmorska višina, primerne klimatske razmere in sodoben sistem tehničnega zasneževanja omogočajo kar 100 snežnih dni od pozne jeseni do zgodnje pomladi,« je povedala Tina Tinta Kovačič iz službe marketinga in odnosov z javnosti v podjetju Unior, program turizem. »Dolžina in zahtevnost prog sta primerni tako za zahtevnejše kot za začetnike. Začetnikom je na voljo Šola snežnih športov, v kateri strokovno usposobljeni učitelji smučanja z najsodobnejšimi pedagoškimi metodami poučujejo tehnike alpskega smučanja, teka na smučeh in deskanja. Ljubiteljem smuke v prijetni spokojnosti nastajajočega večera je namenjena nočna smuka od četrtka do nedelje na progah Jasa in Košuta.«



Otroški snežni park Rogla po načelih ideje šport za vse omogoča lažje, učinkovitejše in zabavnejše učenje snežnih športov otrokom, mladostnikom in osebam s posebnimi potrebami. V prihajajoči sezoni bodo nadgradili njegovo ponudbo s prav posebno pohorsko vasico, v kateri ne bo manjkalo zanimivih doživetij za majhne in velike. V sodelovanju z Rančem Kaja & Grom se otroci in odrasli lahko družijo s konji.



Vse večja priljubljenost teka se kaže tudi pri obisku smučarskotekaškega centra s približno 25 km skrbno urejenih prog in tekaškim stadionom. Na svoj račun bodo prišli tudi deskarji in smučarji prostega sloga, ki jim je namenjen eden od največjih snežnih parkov v jugovzhodnem delu Evrope – Fun park Rogla.



Najbolj nore smučarske zabave apres-ski so od četrtka do sobote pri smučarskem baru Uniorček. Smučarje in obiskovalce čakajo pancer plesi z didžeji in animatorkami, vesele urice s hostesami in barmani, posebna kulinarična ponudba za vesele družbe in še marsikaj. Na Rogli bo v letošnji sezoni še vrsta športnih prireditev oziroma tekem.