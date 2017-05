Sanjska poroka v Europarku

V podporo njune ljubezni se je tam zbrala velika množica svatov in obiskovalcev, na njuni skupni poti pa so ju pospremili tudi žiranti Europarkove sanjske poroke: center managerka Simona Mandl, boksar Dejan Zavec, psihoterapevtka dr. Veronika Podgoršek ter stilistka in koreografinja Ana Žvorc.



Usodni »da«



Medtem ko so vsi svatje in obiskovalci nestrpno čakali na obred, je čustveni naboj in pričakovanje na poroko svojim čudovitim glasom in romantičnimi stihi stopnjevala Nuša Derenda v spremljavi klaviaturista. Nato se je začela − čisto prava poroka v središču Europarka. Tadeja in Boris sta sproščeno stopila pred matičarko in pred vsemi navzočimi prepričljivo dahnila usodni »da«. »S poroko sva želela dati svoji zvezi še dodaten pomen. Predstavlja nama neko zavezo, kjer sva v obliki obljube drug drugemu še dodatno poglobila odnos, ne glede na pozitivne ali negativne stvari, ki jih prinaša prihodnost. Nadvse hvaležna sva ekipi Europarka, da je razumela najine želje in omogočila, da je najin dan točno takšen, kot sva si vedno želela«, sta po poroki dejala mladoporočenca.

S kočijo na zabavo



Ob sončnem zahodu je kočija s snežno belima lipicancema Kobilarne Lipica mladoporočenca peljala do Festivalne dvorane Lent, kjer je bilo že vse pripravljeno na poročno zabavo. Ta je potekala v krogu prijateljev in družine, goste pa je pozno v noč zabaval ansambel Čuki. Ob življenjskem mejniku Tadeje in Borisa je Simona Mandl, center managerka Europarka, povedala: »Vesela sem, da smo lahko tako s finančnega kot organizacijskega vidika mlademu paru omogočili sanjsko poroko in jima pomagali do uresničitve njunih želja in sanj. Upam, da je bila trinajstica v datumu resnično srečna, kot so napovedovali astrologi, in da bo njuna ljubezen še naprej tako iskrena in močna.«