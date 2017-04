S traktorjem  s Poljske v Afriko

Zdaj sta Marcin Obalek in njegova žena Monika nekje v Italiji in počasi, s traktorjem, na katerega je pripeta počitniška prikolica, potujeta proti jugu. Cilj je Afrika. »V Tuniziji bova verjetno pustila traktor in prikolico, ker naju bodo doma, na Poljskem, čakale službene obveznosti. Ko pa bo spet priložnost, bova šla naprej, verjetno do Etiopije,« pravi nasmejani Marcin Obalek.



Potujeta počasi, s povprečno 25 kilometri na uro, saj traktor zmore le nekaj več – 28, največ 30 na uro.



Presenečeni policisti



»Najpomembnejša je zabava, ko naju vidijo ljudje,« pravi popotnik, ki je zadovoljen, da njuno prevozno sredstvo mimoidočim prikliče nasmeh. Še policisti ju ne ustavljajo zaradi rahlo predelanega traktorja, ki ima v zadnjem delu nameščena udobna avtobusna sedeža. »Ne, zaradi tehnične predelave naju policija ni še nikoli ustavila, vedno so le presenečeni, ko naju vidijo, in so pripravljeni pomagati,« razloži Marcin Obalek.

Tudi po zvoku motorja, ki ga sliši prek telefona, zna povedati, kje je problem.

Dogodivščin na poti ne manjka. Od leta 2006, ko je zdaj 40-letnik šel na prvo potovanje s traktorjem, je opravil že sedem zanimivih in raznolikih poti, od Avstralije do Amerike, Afrike, tudi Mongolije in Kitajske. Zgodba pa se je začela z veliko mlajšim traktorjem, ursusom 6014, letnik 1999, s katerim so šli na pot okoli sveta. A vozilo, ki gre lahko vsepovsod, je odpovedalo. »Ugotovil sem, da je veliko bolj zabavno in tudi bolj preprosto popravljanje starega traktorja. Zato imam zdaj ursusa, ki je letnik 1964,« je razložil Marcin.



Starodobnik je odličen, ker je preprost za popravilo, razloži sogovornik, ki obvlada osnove mehanike. Če pa je s strojem kakšen večji problem, s sodobno tehnologijo ni težko poklicati mojstra mehanika, Ryzsarda Giera, ki je po Marcinovih besedah doktor za traktorje: »Tudi po zvoku motorja, ki ga sliši prek telefona, zna povedati, kje je problem. Marcin pa potem popravlja po njegovih navodilih,« razloži Monika.



Preprosto je najboljše



Ursus, s katerim zagreta Poljaka iz mesta Bialy Stok potujeta po svetu, je model C-328, ki so ga izdelovali med letoma 1962 in 1969. Podjetje Ursus – kar je tudi latinsko ime za medveda – je nastalo leta 1893 in je po vzponih in padcih pred kratkim sklenilo 100 milijonov dolarjev vreden posel z Zambijo, kamor bodo prodali 2694 traktorjev in 2509 kosov druge kmetijske mehanizacije.



A traktor C-328, s katerim Marcin in ekipa potujejo po svetu, je zelo preprost model, ki pa ima na Poljskem velik ugled kot trpežen in ekonomičen stroj. »Pravzaprav je to eden od najpomembnejših, če ne najpomembnejši model poljskega traktorja,« razloži doktor Ryzsard Giera. Je iz časov, ko se je poljsko kmetijstvo mehaniziralo, zato se številni še spomnijo obdobja, ko je bil s tem delovnim strojem narejen velik korak – kaj korak, skok – v kmetijstvu.



Da so izbrali odlično prevozno sredstvo, ki mu veljava raste, pa vedo tudi iz svojih potovanj. V Afriki in tudi drugje, kjer ni servisnih mrež, se ljudje zavedajo, kako pomembno je, da so stroji nekomplicirani in predvsem brez računalnikov. »Na prvi pogled preprosti mehanski stroji so preprosti tudi za popravilo. In ljudje to cenijo,« pravi Marcin. Ryzsard pa dodaja, da je ursus C-328 odličen stroj: »Preprosto je najboljše.«