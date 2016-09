S starimi avti se  imaš možnost učiti

Za Gašperja Randlja, moža, ki je veliko mlajši od stroja, ki ga obnavlja, to ni prva obnova starega avtomobila. Z Dejanom Božičem sta dobro leto in pol obnavljala BMW E30, ki je bil brez motorja in potreben temeljite obnove karoserije. »Cilj je bil avto v originalnem stanju,« pravi Dejan Božič o restavriranju svojega sanjskega avtomobila, ki je imel, ko je prišel na trg, neverjetno napredno opremo, kot današnja vozila: klimo, ABS, električna stekla, kontrolno ploščo …



Če odštejemo ličarska dela, ki so bila narejena pri drugem mojstru, sta moža vsak teden delala po 25 ur oziroma skupno okoli 1100 ur, da se je avto pokazal v vsem sijaju. Toda za legendarno BMW-jevo trojko, ki ji Hrvatje pravijo kocka, je bilo vredno, pravi Dejan: »Neverjeten občutek je, ko ti uspe obnoviti legendaren avto, kot je ta. Številni avto poznajo in vedo, za kaj gre.« Podobno je z golfom 1, Volkswagnovim avtomobilom nove generacije, ki ga je Gašper Randelj začel obnavljati septembra 2009. Avto je spuščen in ima legendarna platišča BBS, motor pa so zamenjali z GTI, saj ga želi čim bolj približati originalnemu modelu GTI. »Tu, v delavnici, imamo prostor, orodje in tudi znanje za obnovo starih avtomobilov,« pravi Gašper Randelj, ki je po izobrazbi strojni tehnik, a zelo zadovoljen, da ima v podjetju klasičnega mojstra mehanika Iveta Jelenca, ki z izkušnjami pomaga, ko se znajdejo pred težavo.



Znanje tudi na tem področju hitro izgineva, saj se je v devetdesetih letih, ko je bil rojen Gašper Randelj, začelo temeljito spreminjati popravljanje avtomobilov. V današnjih delavnicah avtomobilov ne popravljajo, ampak diagnosticirajo težave in menjajo komponente oziroma senzorje. »Včasih pa so mojstri vedeli, kako stroj deluje in kaj je treba popraviti, da bo spet delal nemoteno,« pravi Gašper Randelj, ki je nad starimi avtomobili navdušen ravno zaradi mehanike oziroma strojev, ki so na prvi pogled veliko bolj preprosti kot sodobni stroji. »Na starih avtomobilih spoznaš njihovo delovanje in se imaš možnost učiti,« pravi sogovornik.



V njihovi delavnici končujejo tudi obnovo golf countryja, avtomobila, ki so ga izdelovali med letoma 1990 in 1991 in je bil nekakšen predhodnik današnjih suvov. Izdelanih je bilo le okoli 7000, tako da je obnova težja. »Bolj je avtomobil poseben, več težav je pri nabavi delov in cene so po navadi veliko višje,« razloži Randelj. V Sloveniji so deli dragi, doda Dejan Božič, saj so jih za njegovega BMW – seveda originalne – kupovali po vsem svetu: sedeži so iz Anglije, klima iz Avstrije, melgenke iz Rusije … »V res veliko pomoč pa so mi bili na dveh forumih,« še pravi Dejan, ki je med obnavljanjem BMW hodil v službo, delal pri avtu in srfal po internetu za deli.



Vendar ni res, da se obnova starega avtomobila v resnici konča, pravita sogovornika: »Avto bom nadgrajeval, ker na shodih vedno vidiš kakšno odlično rešitev ali spremembo, za katero se potem odločiš,« pravi Gašper Randelj, ki ne izključuje, da se bo lotil še katerega novega projekta. Njegov golf oziroma golf, ki ga imata s sestro Ameli, pa bo zagotovo peljal 13. maja, ko bo z njim šel v Avstrijo na srečanje Volkswagnovih avtov, kjer je bilo lani 30.000 vozil. »In seveda tudi tam vidiš neverjetno dobre rešitve,« doda Gašper Randelj.