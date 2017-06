Rožnati ananas

Podjetje Del Monte Fresh Produce je eno največjih uvoznikov in distributerjev eksotične hrane na svetu. Zadnjih deset let se posvečajo uvozu in poleg tega razvoju rožnatega ananasa. Decembra 2016 so dobili dovoljenje agencije za hrano in zdravila FDA (Food & Drug Administration), da jih lahko prodajajo v ameriških trgovinah.



V Del Monteju so se že pred leti povezali s podjetjem Dole, ki bo rožnate plodove pridelovalo v Costa Rici in na Havajih. Še preden so rožnato-vijoličasti sadeži, katerih barve se na svetlobi mavrično prelivajo, pristali na policah, so na medmrežju postali prava uspešnica.



Del Montejevi znanstveniki so genetsko posegli v ananas in zmanjšali odstotek encima, ki ga obarva rumeno, hkrati pa povečali odstotek encima, ki proizvaja rdečo barvilo v sadju in zelenjavi. Inšpektorji FDA so v utemeljitvi dovoljenja za prodajo zapisali, da je ta encim v skoraj vseh rdeče obarvanih sadežih, zato človeku ne more škoditi.

Novica o rožnatem ananasu se je v javnosti razširila decembra 2016, ko je FDA podjetju Del Monte izdal dovoljenje za oglaševanje tega sadja.

Ljudje so bili nad fotografijami presenečeni, saj je ananas rožnato obarvan tako zunaj kot tudi znotraj. Mnogim se tovrstni eksperimenti seveda zdijo čudni in nepotrebni, kljub vsemu pa je treba priznati, da je rožnati sadež lep in mikaven.



V Del Monteju pravijo da bo nova variacija ananasa desetkrat slajša kot običajni, naravni rumeni. Po napovedih sodeč ga bomo lahko poskusili že to poletje.



Projekt rožnatega ananasa podjetja Del Monte Fresh Produce je seveda marketinška poteza, ki z uporabo genetike išče svojo prednost na trgu. Tokrat so, če odmislimo splošen zadržek do genetsko spremenjenih organizmov, v srce evolucije posegli le pri barvi. Na prvi pogled nedolžno. Toda primer ni osamljen, jeseni smo pisali o kanadskem podjetju, ki je z uporabo genetike vzgojilo božična drevesca, ki se ne osipajo. In še in še bi lahko naštevali. Že navadna solata, ki jo imamo vsak dan na krožniku, ni niti podobna izvorni, saj je prestala stoletno selekcijo v barvi, okusu in vzdržljivosti. Še vemo, kaj je v resnici naravno?