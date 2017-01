Rože kupi pri lokalnem kmetu in jih s kolesom razvaža

Vrtnar Ben Dobbe je predstavnik četrte generacije družinskega cvetličarskega podjetja iz Kalifornije. V njegovi družini je zasejano veliko znanja o gojenju cvetlic, kakovost cvetja pa jim je prislužila sloves zanesljivih in neoporečnih dobaviteljev. Kljub temu se morajo vedno znova dokazovati in boriti za posel, saj so zanje močna konkurenca predvsem pridelovalci cvetja iz osrednjega dela Amerike, ki zaradi ustreznejše klime in cenejše delovne sile preplavljajo tržišče s cenejšimi proizvodi.



Prav zaradi tega se je Ben odločil razširiti poslovanje na področje spletne prodaje cvetlic. Zavedal se je, da potrebuje partnerja, saj njegovo znanje o programiranju in načinu delovanja medmrežja ni zadostno. Na spletu je prepoznal priložnost, da razširi svoj posel, obenem pa si je želel še naprej osredotočati na to, kar zna najbolje – gojenje cvetlic.



Navezal je stike s podjetjem The Bouqs iz Venice Beach, ki je povezovalo pridelovalce cvetlic neposredno s kupci. »Za njih sem se odločil, ker so bili vzhajajoče podjetje, v njih sem prepoznal potencial in s tem se nisem želel sam ukvarjati,« je pojasnil Ben. »Iskal sem nekoga, ki to obvlada.«



Kdo zares služi



Podjetja, kot so Bouqs, Petal by Pedal ali Farmgirl Flowers, spadajo med novodobna podjetja, ki korenito spreminjajo tradicionalni način poslovanja. Zavedajo se, da je treba največ pozornosti posvečati prav pridelovalcem cvetja.



»Obstaja zelo dolga veriga dobave, kar pomeni, da pridelovalec in kupec potegneta kratko.«



Podjetje Bouqs sprejema naročila za cvetje in aranžmaje, jih oblikuje, nato pa proizvajalci iz cvetja sami sestavijo šopke in jih pošljejo kupcem. Benovo podjetje zaposluje 140 delavcev na dveh kmetijah.



Odkar zadnji dve leti sodelujejo z Bouqsom, jim prodaja eksponentno narašča. »Pomembno je, da obe podjetji pridobita. Bouqs je pridobil raznolikost in število strank, mi pa imamo odprto večje tržišče in različne načine prodaje cvetja. Gre za vzajemno korist.«



Novi modeli



Po tradicionalnem modelu prodaje cvetja so ga kmetje vzgojili in poslali distributerjem, ti so ga nato posredovali prodajalcem na veliko, ti pa cveličarnam, ki so jih prodajale strankam. To je razmeroma dolga veriga, kmetje navadno niso pravično plačani, kupci pa dobijo cvetje, ki je bilo dolgo na poti in ima kratko življenjsko dobo ter višjo ceno zaradi toliko posrednikov.



Dodajmo še tradicionalno slabe razmere za delavce na kmetijah in položaj postane nevzdržen. Podjetje Bouqs je iz prodajne verige odstranilo prodajalca na široko, to pomeni več zaslužka za kmeta in bolj sveže cvetje za kupca.



Pri njih dobi kupec rastline v dveh do štirih dneh, prej je lahko trajalo tudi do dva tedna. Podjetje skrbi za dobro plačilo delavcev in zaščito biodiverzitete. Delavci imajo plačan vrtec, dodatna izobraževanja in celo počitnice.



Zavrženo cvetje



Christina Stembel je zapustila delo na Univerzi Stanford, se odločila za delo s cvetjem in ustanovila podjetje Farmgirl Flowers. Prepričana je bila, da lahko reši tri pereče težave industrije cvetja: videz, odpadki in uvoz.



V običajnih cvetličarnah se zavrže do 40 odstotkov cvetja, saj cvetličar ne ve, kaj bo kupec naslednji teden kupoval. Njeno podjetje ponuja le sveže cvetje, ki je takrat dosegljivo, prodajo prav vsako rastlino in ne proizvedejo niti odstotka smeti.



Prav tako ne razume, zakaj v Kaliforniji kar 80 odstotkov cvetlic prihaja iz tujine. Prav zaradi tega poskuša kupovati domače lokalno pridelane cvetlice.



Trenutno poskuša prepričati kmete na velikih poljih, da bi nekaj prostora in časa posvetili cvetju. Podjetje Petal by Pedal je leta 2013 ustanovila Kate Gilman iz New Yorka.



Rože kupuje pri lokalnih kmetih, nato jih s kolesom vozi po New Yorku. Posel cveti in zdaj trguje z več kot ducat kmetovalci z Long Islanda, z nekaj pridelovalci na strehah stavb in dvema učnima kmetijama v Brooklynu. Kate kupcu ne pušča izbire, katero sorto cvetja bi rad imel, lahko si izbere le barvo. »Zakaj bi morali kmetje pridelovati sorte, ki niso primerne za rast na polju?« se sprašuje. Pri njej je na prodaj le sezonsko cvetje, ki je vajeno lokalne klime in zato lažje za negovanje.