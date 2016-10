Romantična dežela jezer

Cumbria je bila pred dvema stoletjema od industrijske revolucije pozabljena kmečka pokrajina. Potem pa so med Glasgowom in Middlandom potegnili železnico, ki teče tik ob meji parka, in kar naenkrat je pokrajina postala priljubljena. Najprej so jo odkrili romantični pesniki. Kombinacija ledeniških dolin, jezer in kopastih vrhov, pretežni del leta zavitih v meglice, je v njih prebudila močna čustva in njihova dela so slavo pokrajine ponesla po vsem anglosaškem svetu. V pokrajino so pridrli turisti, in čeprav je dežela še danes videti kot pred dvema stoletjema, marsikaj ni več tako, kot je bilo.



Angleški narodni parki so nekoliko drugačni, kot smo navajeni doma. Govora o samoti ni in dostikrat si je treba utreti pot s komolci. Lake District ima obliko nepravilnega kroga s premerom kakšnih 40 kilometrov. Gre za hribovito pokrajino, sredi katere stoji najvišji vrh Anglije. Scaffel Pike je visok 977 metrov in je za Angleže nacionalna svetinja, pot na njegov vrh pa kot romarska. Vsem nam je znano, da je Anglija vlažna dežela, in to še kako velja za Lake District, ki leži ob obali Irskega morja in je izpostavljen vlažnim zahodnim vetrovom. Obvezen del pohodniške opreme so zato nepremočljive vetrovke, prav takšne hlače, pelerine in nepremočljivi čevlji ter – gamaše. V Sloveniji jih uporabljamo v snegu, Angleži pa hodijo naokoli po vlažnih poteh, sredi visoke trave, praproti in šotnih mahov. Torej že vedo, zakaj so gamaše tudi sredi poletja koristna stvar.



Izhodišče za vstop v narodni park je manjše mesto Pentrith, od koder prek glavne ledeniške doline vodi glavna cesta, ki park deli približno na polovico. Tu si ob poti ogledamo Anglijo, kot je nekdaj bila. Starodavne kamnite hiše, pokrite s skrilavci, vsepovsod žive meje in kamnite ograje, ki jih nista izbrisala industrijsko kmetijstvo in globalizacija kot drugod v Angliji. Pa pravljična pokrajina! Drug za drugim se vrstijo ledeniška jezera, s travo, resjem in praprotjo porasli kopasti vrhovi ter brezštevilne črede ovac na paši. Prav vse, kot je nekdaj bilo. Pa vendar drugače. Ceste med kamnitimi ograjami so ozke kot nekdaj, a prometa toliko, da človek ne ve, kako bi se lotil poti.



V največjem mestu narodnega parka, ki je bilo še pred desetletji vas, je pravi čudež najti prost parkirni prostor. Množice predvsem domačih, angleških turistov s polnimi pljuči uživajo lepote pokrajine. Na srečo je drugod glede prometa bistveno bolje. Tišina še vedno šepeta in kampi so takšni, kot morajo biti. Domačini so očitno že davno pozabili, da so nekdaj živeli od kmetijstva in čred – vsaka druga kmetija je namreč avtokamp. Pa tudi zasebne sobe in družinski hotelčki so na vsakem koraku.



Mi smo si ogledovali zlasti vzhodni del parka, kjer je še najbolj samotno. Tu leži drugi najvišji vrh parka in Anglije, 873 metrov visoki Fairfield. Ker so najnižje točke parka le nekaj deset metrov nad morsko gladino, je vzpon kar zahteven. Za vrh potrebuješ dve uri in pol hoda in z njega se odpre pogled na pokrajino, ki so jo v davnih časih preoblikovali ledeniki. Gre za lep primer angleškega pohodništva – resja in praproti, kolikor hočeš. Kaj nepremočljivega pride prav in tudi planinski čevlji so priporočljivi.



Cumbria in njen narodni park sta imela na neki način srečo. V Angliji je vrsta pokrajin, ki so se v zadnjih sto letih spremenile do neprepoznavnosti. V Cumbrii, daleč na severu in stran od urbanih središč, so se temu izognili. Na svoj narodni park Angleži strogo pazijo. Preprečujejo, da bi moderni časi preveč vplivali na starodavno kulturno krajino, in turistične tokove usmerjajo tako, da naredijo sorazmerno malo škode. Obisk Lake Districta je zato pravljično doživetje. Ogled angleške kmečke pokrajine je vreden vsakega penija, ki ga potrošimo.