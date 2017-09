Rolls-royce in trabant hkrati

Večina malgaškega voznega parka sestavljajo 40 in več let stari, predvsem francoski avtomobili. Najpogostejša in najbolj priljubljena je katrca, ki jo največ uporabljajo taksisti. Leta 1985 pa so inženirji malgaškega inštituta IMI skonstruirali prvi malgaški avto karenjy in proizvodnja je stekla v kraju Fianarantsoa. Kraj sicer slovi po pridelavi vina in univerzi. Istega leta so ga predstavili na pariškem avtosalonu.



Med letoma 1985 in 1990 so naredili nekaj sto avtomobilov. To so bili modeli iraka, mazana, faoka v več različicah. Nekaj primerkov so celo izvozili v Evropo. Leta 1993 so proizvodnjo za petnajst let zamrznili, nato jo je spet oživilo francosko humanitarno podjetje Le Relais. V treh letih so izbrali proizvodno ekipo, si pridobili znanje in najprej sestavili trideset nedokončanih vozil.

Karoserija iz poliestra

15.000 evrov brez davka je cena karenjyja.

Bonis Thiery in Alain Dhinaux sta francoska upokojenca, ki sta se za stalno naselila na otoku Nosy Be. Avto karenjy letnik 2010 je Dhinaux kupil leta 2015 od nekega drugega Francoza, ki si je raje kupil čoln. Avto ga je pritegnil zato, ker ga veseli vožnja s prijatelji in ker je mehanika francoska, Renaultova (R18 in R4). Plačal je 5000 evrov. Kot pravi, avto dela dobro, ima pogon 4x4, na sto kilometrov pa porabi od osem do devet litrov dizelskega goriva. Šasija je kovinska, karoserija iz poliestra. Zdaj je invalid in z avtom ga vozi, kot v šali pove, njegov šofer Bonis, prijatelji ga kličejo Titi.

Nemci ga dobro opisujejo: »Karenjy je trpežen avto za vse terene, ljudi in tovor mora varno prepeljati po makadamskih cestah, ki so mnogokrat ne zaslužijo tega imena, so le volovske poti. Je nezahteven za popravila, vzdrževanje je poceni. Vse od začetka je bil vsak ročno izdelan. V proizvodnji niso uporabljali niti tekočega traku niti robotov. Karoserija je iz steklenih vlaken in poliestra, ročno varjena in lakirana. Sedeži so ročno ukrojeni z ročno šivanimi prevlekami. Motor, okna in pnevmatike uvažajo. Karenjy, v angleškem prevodu off-road, terensko vozilo, ni bil nikoli opremljen z električnim zapiranjem oken, centralnim zaklepanjem, navigacijskim sistemom ali zračnimi blazinami. Več kot mesec je trajala izdelava enega avtomobila.« Lahko bi rekli, da je bil glede na obrtniško izdelavo rolls-royce, zaradi plastične karoserije pa trabant.

Vsi avtomobili iz proizvodnje za leto 2018 so že rezervirani.



Projektni menedžer Rabearivelo Andriamalagasy je načrtoval proizvodnjo 500 avtomobilov na leto in izvoz v afriške dežele. Načrt pa se je pokazal za veliko utopijo.

Vsi rezervirani

Luc Ronssin, vodja avtomobilske proizvodnje, me je prosil, naj poudarim, da je proizvodnja avtomobilov le ena izmed dejavnosti podjetja Le Relais. Njihovo poslanstvo je pomagati ljudem, jih zaposliti. Pri vseh projektih – zbiranje, urejanje in pakiranje rabljenih francoskih oblačil; recikliranje tekstila in izdelava novih oblačil; inženiring; kovinostrugarska dejavnost; kmetijski projekti; zbiranje in predelava odpadkov; razvoj alternativnega turizma – imajo skupaj 450 zaposlenih. V proizvodnji avtomobilov pa dela 70 delavcev.

Ronssin navede nekaj številk avtomobilske proizvodnje: »Od leta 2010 smo izdelali 90 avtomobilov starih modelov lanja, faoka in mazana, lani pa štiri prototipe in pet modelov mazana II. Do konca letošnjega leta jih bomo naredili še deset, to so dizelski avtomobili na pogon 4x4 in 2x4. Avtomobili iz proizvodnje za leto 2018 so že vsi rezervirani.«



Njegova cena danes znaša od 15.000 evrov brez davka. In načrti: »Leta 2020 izdelati en avto na teden in tudi izvažati.«