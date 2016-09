Rojstni dan s plesom in torto ledenko

Mercator center Šiška je bil že ob svojem začetku največji Mercatorjev center in tudi za svoj 17. rojstni dan je želel biti privlačen za mlado in staro. Na rojstnodnevni zabavi so peli Čuki, s svojimi ritmičnimi spretnostmi pa so navdušili tudi plesalke in plesalci Plesnega mesta, ki so prikazali vse od ljubkih otroških točk do akrobatike.

Razrezali in razdelili so privlačno torto, dogajalo pa se je še marsikaj, od poslikave obrazov do animacij s priljubljenimi junaki risank in prvih vaj o varnosti v prometu za najmlajše.