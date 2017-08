Resnica o solnih lučkah

Rožnate solne lučke so zadnjih nekaj let pravi hit. Zagotovo ste jih opazili tako v prodajalnah z dodatki za dom kot v joga studiu in pri prijateljici. Če se sprašujete, iz česa so izdelane ter kakšen je njihov vpliv na zdravje in počutje, nizamo nekaj odgovorov.

Kaj sploh so solne lučke?

V resnici gre za kristalizirane kose rožnate soli iz himalajskega pogorja (največkrat iz Pakistana). V sredini so kristali izdolbeni, v prostor, ki tako nastane, je vstavljena žarnica.

Kaj zmorejo?

Oddajajo prijetno svetlobo, ki bi jo lahko poimenovali milenijsko rožnata. Prostor, ki ga osvetljuje taka lučka, se zdi kot nalašč za spiritualno potovanje. A kar je najpomembnejše, pojavljajo se trditve, da imajo te lučke izjemno pozitiven vpliv na zdravje. Domnevno izboljšujejo spanje in v organizmu povečujejo količino hormona sreče serotonina, v zrak sproščajo negativne ione, zaviralno vplivajo na kašelj in astmatične napade, saj čistijo zrak.

Je za tem znanstvena razlaga?

Tehnično je. Najprej k čiščenju zraka: sol privlači vlago. S tem, ko se vlaga iz zraka veže na solne lučke, se skupaj z njo iz zraka odstranjujejo alergeni, plesnive spore, prah in drugi, v zraku prisotni delci.

Še k trditvi, da solne lučke v zrak sproščajo negativne ione (ki so prisotni v samih kristalih), kar pripomore h kakovosti zraka: v naših, tehnološko opremljenih bivališčih je veliko pozitivnih ionov, negativni ioni iz omenjenih lučk pa ustvarjajo pravo ravnovesje med različnimi naboji ter tako ustvarijo okolje, v katerem je bivanje duši in telesu prijaznejše.

Pa delujejo?

V resnici bi za opazno razliko potrebovali na tone soli, katere negativni ioni bi lahko znatno izboljšali kakovost zraka. Da bi tako majhne količine, kot so prisotne v solnih lučkah, doprinesle k razliki, še ni dokazano.

Bi jo morali kupiti?

Če jo želite in bi radi z njo polepšali dom ali vsaj malo pripomogli zdravju, ni razloga, da je ne bi kupili. Le čudežne moči ji ne gre pripisovati.