Reševanje Astona Martina

Po brodolomce se je zdaj napotil rešilni čoln Red Bullovega dirkaškega oddelka z legendarnim snovalcem dirkalnikov formule 1 Adrianom Neweyjem za krmilom. Ta ni sedel križem rok, in v tovarni v Gaydonu so razkrili novega paradnega konja, ki bo Astona Martina zasidral na zemljevid superšportnikov.



Nabildan in z vsemi tehničnimi steroidi napolnjen hiperavto ima za zdaj še kodno ime AM-RB 001 in bo v prodajne salone zapeljal leta 2018, vendar je že znanih nekaj tehničnih podatkov. Po videzu križanca med paganijem in lamborghinijem bo poganjal agregat V12 aston martin, ki naj bi imel približno 1000 konjskih moči. Končna hitrost je še vedno skrivnost in naj bi znašala okoli 330 km/h, do 100 na uro pa bo AM-RB 001 pospešil v nekaj več kot dveh sekundah.



Čeprav ne bo najhitrejši, pa je poudarek na njegovih voznih lastnostih, za katere ima zasluge bog aerodinamike, Newey, ki je v formuli 1 sestavil celo plejado zmagovitih bolidov. S tem hiperavtomobilom se bodo postavili ob bok mclarnu P1 in porscheju 918, Newey pa trdi, da vanj ne bodo namestili dodatnega hibridnega pogona, ki bi znatno povečal težo. Osredotočil se je na to, da bo razmerje med močjo in težo 1:1, in bi moral v LeMansovem vztrajnostnem dirkaškem razredu LMP-1 dosegati podobne čase kot tekmeci, če ne boljših. Sprva so nameravali izdelati 99 avtomobilov, ki bodo na voljo v dveh različicah, za cesto in za dirkališče. Za nakup serijske cestne različice se je v vrsto postavilo skoraj 400 kupcev, medtem ko števila interesentov za različico, ki bo primerna samo za dirkališča, ne izdajajo. Serija očitno le ne bo tako omejena, če se želijo rešiti pred potopom. In še cena: od 2,5 do štiri milijone evrov, odvisno od različice.



Newey je pojasnil, kako se domisli takšnih konstrukcijskih presežkov: »Sediš zdolgočasen na plaži in skozi možgane bežijo misli. Te ideje vztrajno mečeš na kup z drugimi, nato pa pri konstrukciji avtomobila uporabiš nekaj zares dobrih, preostale pa zavržeš. Ko vidiš nastajati nove avtomobile in primerjaš ideje med seboj, se zaveš, da si prehodil evolucijsko pot od šimpanza do Homo sapiensa.«