Res pravilno uporabljate bankomat?

Pravkar ste se okrepčali z odlično večerjo, in ko ste želeli hrano plačati, vas je natakar seznanil z na moč neprijetnim dejstvom: plačate lahko samo z gotovino. Ker te v denarnici nimate dovolj, odhitite do najbližjega bankomata. A ko dvigujete denar, se izognite največjim napakam, ki jih počno uporabniki teh naprav in s tem ogrožajo svojo varnost.

Izbira bankomata

Saj veste, da so nekateri bankomati v posebnih steklenih sobah, katerih vrata lahko odprete le z bančno kartico? Ti so najboljši, saj so močno zavarovani ter le redko tarče nepridipravov, ki na nezavarovane naprave namestijo čitalce, ob pomoči katerih se lahko dokopljejo do vašega denarja. Če tako zavarovanega bankomata res ni na voljo, se, preden uporabite napravo, dobro prepričajte, da na njej ni ničesar sumljivega.

Ne zakrijete številčnice, ko vnašate osebno številko

Ne samo zaradi tistega, ki stoji v vrsti za vami. Znova smo pri nepridipravih, ki na bankomate namestijo kamere, s katerimi posnamejo osebno številko. Ko jo vnašate, zato vedno številčnico zakrijte z roko. Ko gre za denar, se je bolje zavarovati kot obžalovati.

Odpirate vrata drugim

V vseh drugih primerih je to gesta, ki nakazuje na vljudnost, a dostopa do bankomata ne omogočite vsakomur, ki na videz raztreseno po denarnici išče svojo kartico, saj brez nje ne more do naprave. Znova smo pri varnosti, prav zaradi nje so bankomati na ta način zavarovani.

Ne vzamete potrdila

Računalniki se nikoli ne zmotijo, kajne? Ne bo držalo. Potrdilo, ki ga natisne bankomat, je najboljši način, da preverite, ali se vaše stanje ujema z vašimi izračuni. S potrdilom lahko morebitno napako na banki vedno dokažete. Če je vse v najlepšem redu, pa listek, preden ga zavržete, strgajte na drobne koščke. Na njem je številka vašega računa.

Dvigujete s kreditno kartico

Morda se vam zdi uporaba te varnejša, vendar ste v zmoti. Uporabniki kreditnih so pogosteje od uporabnikov običajnih bančnih kartic žrtve zlorab. Da ne govorimo o visokih provizijah ter drugih bančnih storitvah, ki jih pri dvigovanju s kreditnimi karticami zaračunavajo nekatere banke.